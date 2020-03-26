【持續更新】美股升勢未止　道指早段升239點　標普重上2500點

隔夜美股走勢波動，道瓊斯指數收市升近500點。亞太區股市回落，A股三大指數跌0.5%至0.8%，恒指亦跌174點。

【21:30】美股升勢延續 道指早段升逾200點

美股連升2日後，今日延續上日升勢，道指早段升239點或1%，報21440點。標普升26點或1%，報2501點，納指升80點或1%，報7464點。

美股航空股抽上，達美航空升3.8%；美國航空升4.1%；聯合航空升4%。波音續漲逾8%。

【21:08】道指期貨倒升

道期反彈，最新報21124點，升98.5點或0.5% 。標普500指數期貨亦升3點或0.1%，報2,470點。納斯達克100指數期貨升28點或0.4%，報7,496點。

【20:53】道指貨期跌幅收窄

新申領失救濟人數數據公布後，道指期貨跌幅收窄，最新報20911點，跌115點，標普期貨跌21點或0.9%，報2445點，納指期貨跌48點或0.6%，最新報7419點。

【20:50】美國新申領失業救濟人數328萬人

武漢肺炎疫情對美國經濟帶來莫大衝擊。勞工部公布當地新申領失業救濟人數達到328萬人，遠超市場人士原來預期的150萬人。

有關數據破盡歷來紀錄，而在上一周，新申領失業救濟人數為28.2萬人，當時仍未反映疫情對當地就業市場衝擊。

至於能夠減少數據扭曲的4周平均數顯示，新申領失業救濟人數為173.1萬人，而上周為2.75萬人。

【20:08】歐洲跌幅擴大

歐洲股市跌幅擴大，三大指數跌幅均逾2%，英國富時指數最新報5573點，跌115點或2%，德國DAX指數最新報9626點，跌247點或2.5%，法國CAC指數最新報4326點，跌106點或2.4%。意大利MIB指數險守17000點，最新報17007點，跌238點或1.4%，西班牙IBEX指數最新報6825點，跌117點或1.7%。

美國三大指數期貨跌勢加劇，道指期貨最新報20654點，跌372點或1.8%，標普期貨最新報2418點，跌49點或2%，納指期貨跌116點或1.6%，最新報7351點。

【19:04】歐洲三大指數向下

歐洲股市向下，英國富時指數最新報5596點，跌92點或1.6%，德國DAX指數最新報9702點，跌173點或1.8%，法國CAC指數最新報4364點，跌68點或1.53%。意大利MIB指數最新報17141點，跌101點或0.6%，IBEX指數最新報6876點，跌66點或1%。

美股期貨亦向下，道指期貨最新報20927點，跌98點或0.5%，標普期貨最新報2442點，跌25點或1%，納斯達克指數最新報7408點，跌59點或0.8%。

【16:01】道期跌逾300點 科技股盤前偏軟

道期午後跌幅持續擴大，曾跌逾400點，現跌約320點，企20700點水平。美國大型科技股盤前偏軟，蘋果跌0.9%，報243.37美元；微軟跌0.7%，報145.97美元；Facebook跌1%，報154.65美元。另外，Tesla盤前跌2.8%，報525.6美元；波音續升3.3%，報164美元。

【16:00】歐洲主要股市挫逾2%

英國富時100指數跌3.5%；德國DAX指數挫2.5%；意大利MIB富時指數升2 %；法國CAC指數跌2.2%。