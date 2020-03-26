長江生命科技成「新冠肺炎」檢測試劑盒分銷商　將優先在港供應

「新冠肺炎」疫情持續肆虐，本港以至全球都需要大量病毒測試試劑。長江生命科技（0775）宣布，已與新加坡科技研究院簽訂許可協議，在本港以至全球分銷以CoV-2 冠狀病毒（SARS-CoV-2）逆轉錄聚合酶鏈式反應（Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction「RT-PCR」），進行 COVID-19（新冠肺炎）測試檢測試劑盒。

集團指，根據專家過往對嚴重急性呼吸系統綜合症(SARS-CoV)及其他人類冠狀病毒的研究經驗，同時針對趨向不會出現突變之病毒基因組合，該檢測試劑盒可提供高度的靈敏度和準確性。產品專為檢測 SARS-CoV-2 RNA 病毒踪影而設計，有關測試未顯示與 SARS-CoV、中東呼吸綜合症（MERS-CoV）及流感等密切相關的呼吸道病毒出現任何交叉反應。

集團指，該「多合一」即用型檢測試劑盒乃一項雙重鑒定方案，可在單一反應中同步對SARS-CoV-2 RNA及內部對照進行檢測。產品預先配備RT-PCR反應所需之全部材料，包括引物探針混合物、酶混合物、陽性對照,陰性對照及內部對照模板,，從而簡化檢測過程及節省時間。每個檢測試劑盒均備有進行二百次反應的試劑份量，而且是全訂製樣式。

可於2至4小時內有測試結果

長江生命科技副總裁及科學總監杜健明表示，試劑盒有助加快對香港趨增懷疑個案進行檢測。產品已獲新加坡醫院採用,為一項可即時應用的認可技術。測試結果可於2至4小時內提供。

他續稱，該檢測試劑盒能確保更多公私型醫療機構和實驗室進行測試，令患者得以迅速隔離及接受治療。長江生命科技副總裁及營運總監余英才補充作為 A*Star 檢測試劑盒的全球分銷商，首要任務是優先在香港供應該檢測產品。