本港首兩個月出口貨值跌12%　新冠肺炎令貿易環境變得更嚴峻

政府宣布，上月本港出口體出口貨值為2,386億元，按年升4.3%。若合併今年首兩個月的數據，整體出口貨值較去年同期跌12%；同時商品進口貨值下跌9.3%。首兩個月錄得有形貿易逆差691億元，相等於商品進口貨值的12%。

單計上月，商品進口貨值為2,771億元，按年跌0.1%；二月份錄得有形貿易逆差386億元，相等於商品進口貨值的13.9%。

出口美國貨值跌近三成

與去年首兩個月同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌26.4%）、日本（跌24.2%）、德國（跌22.3%）和新加坡（跌16.0%）。輸往內地的整體出口貨值亦下跌7.9%。然而，輸往阿拉伯聯合酋長國（升4.6%）、印度（升4.3%）和越南（升4.2%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是內地（跌18.8%）、美國（跌11.7%）、泰國（跌10.1%）和馬來西亞（跌0.2%）。然而，來自越南（升42.8%）、韓國（升20.6%）和台灣（升18.5%）的進口貨值則錄得升幅。

港府：料出口表現短期內維持低迷

政府發言人表示，商品出口在二月份按年轉為溫和上升，主要是由於農曆新年在不同時候出現的影響所致。首兩個月合計，商品出口以貨值計的跌幅擴大至12%，反映新型冠狀病毒疫情爆發對區內貿易和生產活動造成的嚴重干擾。

發言人指，新型冠狀病毒全球大流行，令大部分主要出口市場的需求大幅下挫，外圍貿易環境最近已變得更為嚴峻。因此，香港的商品出口表現短期內料會維持低迷。政府會繼續密切留意有關情況。