【新冠肺炎】比爾·蓋茨稱美國應對行動遲緩　錯過避免關閉時機

美國肺炎疫情不容樂觀。微軟(Microsoft)聯合創始人比爾·蓋茨(Bill Gates)幾年前已預測到新冠病毒,並指出美國已錯失機會。

美國新冠肺炎隨着檢測量的增加,美國新冠肺炎確診病例25日繼續大幅上升,死亡人數突破了1,000人。據美國約翰斯·霍普金斯大學數據,截至25日11時,美國新冠肺炎確診病例達68,960人,死亡1,041人。其中紐約州確診33,006人。

《經濟觀察報》報道,微軟聯合創始人比爾·蓋茨於3月24日接受TED負責人克里斯·安德森(Chris Anderson)訪談時說,因為對新冠病毒大流行反應不夠快,美國錯過了避免各地強制關閉的最佳時間窗口。

作為全球公共衛生領域的一位主要慈善家,蓋茨在過去十年裏為新型冠狀病毒的出現埋下了伏筆。他2015年的TED演講題為「下一次暴發?」被觀看超過1,600多萬次。比爾和梅琳達·蓋茨基金會已承諾提供高達1億美元的資金,支持全球範圍內抗擊新冠病毒。

比爾·蓋茨在訪談中表示,美國應對新冠病毒危機的行動過於遲緩,錯過了可以避免各地強制「關閉」的機會。

美國多州推行社交距離日益嚴格

目前美國多個州已經進入「關閉」狀態。企業關閉、人們呆在家中,學校關閉、孩子回到家中,海灘、娛樂場所關閉、餐館取消堂食,只有少數必要的生活設施還開放。州、市因為新冠病毒的加劇流行,對居民提出了越來越嚴格的「社交距離」要求。

比爾·蓋茨說,每個人都應該回過頭看看2020年1月華盛頓州發現首例新冠病毒病例的時刻,「在這段時間裏我們意識到了它的傳播,我們現在應該做得更多。」

當全美各地的「關閉」接近和超過十天,社會停擺,經濟受到的影響不可避免出現。關於挽救生命和挽救經濟之間的爭論開始浮現。

此前,比爾蓋茨曾對美國政府應對新冠肺炎疫情表態。

《新浪網》周三報道,比爾·蓋茨也憤怒表示:「(防控疫情)沒有中間道路。你很難對民眾說,去餐館吃喝,去購置新房。別管那些堆積的屍體(ignore that pile of bodies over in the corner)。我們希望你們繼續消費,因為或許有一個政客把GDP增長看得比一切都重要( We want you to keep spending because there's maybe a politician who thinks GDP growth is all that counts)。

面對重新恢復城市的呼聲,這位有影響力的企業家說,有人說我們可以兩全其美,這是非常不負責任的。「我們需要的是一個極端的『關閉』。如果一切順利,才可以重新開始。」