【增持回購】港股PB跌穿1倍　誠哥現掃貨手影　散戶跟機有著數？

自新型冠狀病毒於全球爆發，港股亦從1月下旬起滑落，累計暴瀉近三成，恒指市帳率（PB）更一度跌至0.91倍，達到1998年金融海嘯的水平。

有見股價低殘，李嘉誠率先「揞荷包」，斥逾6億元增持長和系兩家公司股份。不過，翻查記錄，3月至今，進行股份回購又或增持的大公司和大股東廖廖可數。在此情況下，散戶又應該如何解讀？

3月份，美國道瓊斯指數一個月內蒸發1萬點，港股亦跟隨急插至最低21139點，創逾3年半新低。一眾藍籌股跌到殘，恒指市帳率（PB）更一度跌至0.91倍，相當於1998年金融大鱷索羅斯沽空港元時，恒指急瀉所觸及的低位。通街平貨下，又吸引到哪些公司出手回購、哪些大股東「心動」增持？

華爾街股市近期暴瀉，引發環球股災，港股亦受波及。（Reuters）

3月大冧市 誠哥終於再出手

港股雖平，但回顧過去1個月，一些耳熟能詳的本地企業，只有數家出手回購，包括希慎興業（0014）、新世界發展（0017）、渣打（2888）。其中，現價市賬率﹙PB﹚低見0.4倍的新世界，3月至今進行了8次回購，涉及接近3,500萬股，累計金額達2.9億元；現價PB僅0.4倍的渣打，於業績期後也密密回購，3月至今出手18次；至於先受社運影響、再遭疫情打擊的希慎，於3月至今亦進行了5次回購。

除了回購，過往大跌市後，大股東亦有機會以個人名義增持股份，以示睇好公司前景。除了懶理大市「陰睛」、長期增持公司股份的鷹君（0041）主席羅嘉瑞及恒隆系「太子爺」陳文博外，散戶終見誠哥手影！

據港交所權益披露，長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅，於3月20日、23日增持長和（0001） 約85萬股，涉及約4,000萬元；同時於20日、23日、24日及25日增持長實 （1113）約1,160萬股，涉資6.2億元；兩者合共價值6.6億元。

長和系資深顧問李嘉誠最近斥資逾6億增持長和及長實。（Reuters）

出手後股價續造好

今次跌市中，由於長和系擁有不少英國業務，在歐洲爆發疫情下固然「重傷」，以長實集團為例，由大約50元水平，跌至最低33.4元，逼近2015年重組後的新低。是次「誠哥」以個人名義增持，有別於過往以基金會名義出手，更顯出其「誠意」，每股平均作價36.07元至38.44元。消息公布後，長實翌日抽高半成，股價重上41元；長和股價盤中亦一度升逾6.6%，高見53.45元，反映「誠哥」親征派定心丸的威力。

滙豐研究亦發表的報告指，李嘉誠及李澤鉅在公布業績後連續四個交易日增持長實集團，認為增持應有助支持股價，並反映公司估值吸引，維持「買入」評級，目標價57.6元。以3月30日收市價40.7元計算，該行目標價高出超過四成。

長和系擁有不少英國業務，例如英國流動通訊服務商Three。（資料圖片）

增持非單純因股價低殘

宏高證券投資經理梁杰文認為，大股東或管理層增持股份，除了他們認為股價夠「抵」之外，亦可能是表示對公司的支持。他又指出，部分股份增持所涉及的金額，對大股東只是皮毛，並非甚麼大金額。然則，「大孖沙」的手影又是否散戶跟隨的指標？梁杰文相信，公司在股價低迷時進行回購，或者大股東增持，或多或少為市場提供買入信號，反映對公司前景有信心，故散戶入市前可比較此因素。

雖然「誠哥」親自出手增持，新世界又於月內進行多次回購，但事實上多數大企業尚未見大舉回購，加上近期更有公司削減紅股、減派股息。例如熱門月供股煤氣（0003）宣布削減紅股，由10送1改為20送1；至於恒地（0012）更直接取消紅股10送1的分派。

獨立股評人岑智勇認為，這些舉動離不開「錢」的問題，或反映公司預期未來的現金流狀況或受大環境轉差影響。至於斥資回購的公司，例如新世界，岑智勇相信，這些企業的現金流或相對較強，同時未找到合適的投資項目，故將剩餘資金回購自己的股份，有利穩定公司股價。

「誠哥」08年不急於撈貨

梁杰文則認為，綜觀市場上「大孖沙」的舉動，並未見大部分已出手，很大機會是他們認為股價未跌夠，未來可能愈來愈低。例如根據披露易，恒地、新地（0016）、信和置業﹙0083﹚、銀河娛樂﹙0027﹚、華人置業﹙0127﹚等的大股東，皆未有在公開市場有所動靜。

梁杰文認為，即使美聯儲大幅放水，亦要考慮到遠水能否救近火，加上疫情發展未定，未來股價走勢不明，大孖沙沒有必要急於出手。

事實上，回顧2008年金融海嘯，「誠哥」當年未不急於出手撈底。當時長和仍未進行重組，當年股價由2007年高位約140元水平，急瀉至2009年2月的60元左右。時任主席李嘉誠在2009年2月只進行3次增持，作價介乎64.5至67.1元，增持股數亦只有約8萬股。不過，當股價於同年9月回穩，李嘉誠單月增持340萬股，平均作價由95.2元至100.7元。梁杰文稱，從過往歷史看，大股東不用鬥快搶貨，可以先待股價穩定後再出手。