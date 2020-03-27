安永﹕A股首季IPO集資額全球稱冠　原來同呢隻公司掛牌有關！

會計師事務所安永發表報告，指新冠肺炎疫情對全球市場產生一定影響，惟內地新股集資活動仍平穩，不論是新股交易量及集資額均為冠軍。

安永發布《2020年首季全球IPO趨勢》報告，顯示首季大中華區IPO交易數按年增34%或90宗，集資額為132億元（美元‧下同），增幅為104%。當中滬深2市合共錄52宗IPO，合共集資額為113億元；香港則有38宗IPO，集資額為18億元。

報告又指出，由於京滬高鐵成功上市，讓上海交易所在今年首季集資額達98億元。

港交所（0388）首季新股上市活動較去年第4季顯著下降，與去年同期相比，交易宗數增加6%，集資額卻下跌32%，並且在今年2月，無內地公司在港掛牌；同時部份有意來港上市的公司延遲上市。

對未來IPO市場感樂觀

報告又指出，縱使所有企業均受到武漢肺炎疫情衝擊，但是個別企業面臨的衝擊更嚴重，既玥考慮目標掛牌的交易所對利潤及市值的要求，另一方面亦為醫療等行業帶來商機。若成功把握有關機會，此類IPO可引起市場人士強烈關注。

安永大中華區上市服務主管何兆烽指出，縱使首季IPO市場受到疫情影響，惟對未來3季的經濟及IPO前景保持審慎樂觀；又指出中國政府已推出支持政策，相信未來會有更多措施幫助企業上市，相信疫情過後，IPO市場會快速恢復。