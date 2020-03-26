美國2萬億美元刺激經濟計劃　存有兩大隱患？

美國國會參議院投票通過了2萬億元（美元‧，下同）財政刺激計劃，以應對新冠肺炎疫情，防止美國經濟陷入嚴重衰退，紓困受疫情重創的美國經濟。

《中國新聞網》報道，計劃主要內容包括：向年收入不足7.5萬元的每個單身成人一次性最多發放1,200元，為年收入低於15萬元的每對夫妻最多支付2,400元，為每個孩子增加500美元；將失業救濟金每周增加600元，最多持續4個月；

因疫情陷入困境的美國航空企業將獲得250億元直接經濟援助。

同時，該計劃提議建立一個5,000億元資金池，用於向受疫情影響的企業、州和城市發放貸款、提供貸款擔保或投資；向小企業提供3,500億元貸款，用於支付工資和福利；向醫療機構提供1,117億元資金；為國家戰略藥品和醫療用品儲備提供160億元資金等。

面對這樣的經濟局面，2萬億元有何副作用？

分析表示，2萬億元的刺激計劃存在兩方面隱患。第一，刺激效果加速衰減。2018年至2019年的經驗表明，美國大規模財政刺激效果僅能短期延續。並且，近年來各國央行正在持續減少所持有的美國國債頭寸。受此影響，本輪2萬億美元的財政刺激將有更大比例轉化為被美國國內持有的國債，從而對私人部門形成更強的「擠出效應」，總體刺激作用進一步減弱。

第二，長期增長中樞下行。2019年美國財政赤字已經突破萬億元，在此基礎上推出2萬億元刺激，將進一步惡化美國政府的財政狀況。由此產生的沉重付息壓力，以及衍生的兩黨政治博弈，將束縛未來政策靈活性，阻滯結構性改革推進，從而侵蝕美國經濟的長期活力。

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