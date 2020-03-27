美股熊市告終　高盛教你上落市選股心法　另附瑞信建議買入名單

G20宣布將啟動總值5萬億美元的經濟計劃，美國2萬億美元紓困方案有望在國會通過，加上聯儲局主席鮑威爾揚言「彈藥不會耗盡」，令美股無懼首領失業救濟人數創歷史新高，繼續急升，道指連升第三日，收升1351點（6.38%）；標指升6.24%；納指升5.6%。

值得留意的是，道指創下1931年10月以來最佳連續三個交易日漲幅，較三日前的低位累漲兩成，結束史上最短的熊市。其中飛機製造商波音公司彈13.7%，再次成為表現最佳道指成分股。油股雪佛龍升10.2%。

高盛強調，公司擁有較強的資產負產表，將更有效應付經濟轉差。（路透社）

高盛教動盪市選股心法

市場大上大落，投資銀行高盛早前建議投資者，要選入有安全邊際（margin of safety）的股份，並示範了用多項準則選股：例如市值需逾100億美元、有強勁的資產負債表、現價較2009年股災時的低位不高於20%。

同時符合這幾項準則的公司在是次股災中表現普遍跑贏大市，例如遊戲開發公司EA、Take-Two Interactive今年以來分別跌16%和13%，少於標普同期高達25%的跌幅。

高盛首席美股策略師David Kostin解釋，當市場上的流動性減少，有最強資產負債表的公司，將更有效地抵禦因經濟衰退而出現的入不敷支，股價也更抗跌。

瑞信：最壞時刻已經過去

另一華爾街大行瑞信則料，美股最壞時刻已過，有信心經濟只會在短期內大幅下挫，今年較後時間會開始反彈回升。他們表示，在未來6到12個月的尺度來看，現時的美股股值「吸引」，而投資者絕少可以真的捕捉到股市底部，認為現時開始「入貨」較真的出現明顯反彈才再入市，更有利。

瑞信指投資者現時入市需「十分計算」，並建議集中投資在某些具優勢的範疇。以下是他們選出各範疇的股票名單:

+ 10 + 9 + 8

也有投資者對後市較悲觀，Bleakley Advisory Group的首席投資官Peter Boockvar表示，市場已經預見了未來數月有關疫情和經濟數據的負面消息，並反映了在價格上，美股開始有所回升，問題是，疫情隨時會困擾美國經濟和股市一段更長時間，他警告。