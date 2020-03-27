【持續更新】恒指高開416點　美國三大指數期貨跌逾1%

美首領失業救濟人數創歷史新高，惟在各國央行齊出猛招，兼憧憬華府有更多措施出台下，隔晚美股連升3日，道指收升1351點（6.38%），報22552點，3日累漲兩成。港股夜期則收報24020點，升845點，高水668點。

美股回穩，利好亞股表現，《香港01》今日﹙27日﹚繼續全程緊貼市況。

【09:30】內地股市高開 上證挑戰2800點

上證最新報2792點，升28點或1%，深成最新報10300點，升145點或1.4%，滬深300指數最新報3746點，升48點或1.3%，創業板指數最新報1955點，升28點或1.5%。

【09:22】港股高開416點

美股連升3日，今早港股亦隨之高開416點，最新報23768點；國指高開186點，報9633點。

騰訊（0700）高開2.1%，最新報390元，阿里（9988）升2.8%，最新報186元，滙控（0005）高開0.7%，最新報46元，友邦（1299）升2.1%，最新報69元。

【09:18】美國三大指數期貨跌

美股三大指數期貨於亞洲交易時段下跌，道指期貨最新報22064點，跌284點或1.3%，標普期貨最新報2578點，跌30點或1.2%，納指期貨最新報7759點，跌84點或1.1%。

【09:08】日股升幅收窄至2%

亞太區股市早段普遍上揚，日經指數升359點或1.9%，最新報19024點，南韓KOSPI指數最新報1738點，升52點或3.1%，澳洲ASX 200指數最新報5099點，跌14點或0.3%。

【08:18】美匯續向下 兌日圓險守109水平

美匯指數持續回落，最新報99.31，跌0.04%；美元兌多種主要貨回軟，兌日圓最新報109.19，跌0.36%，歐元兌美元最新報1.1042，升0.09%，英鎊兌美元最新報1.2187，跌0.13%，澳元兌美元最新報0.607，升0.12%，美元兌韓圜跌1.38%。

油價在亞洲交易時段上揚，紐約期油每桶最新報23.08美元，升2.1%，布蘭特期油每桶最新報26.69美元，升1.3%。

金價回軟，紐約期金每盎司最新報1,646.8美元，跌0.81%；現貨金最新報1,625.9美元，跌0.33%。

【08:04】日股高開近2%

日經225指數開盤漲1.9%後，升幅放大，現升3.23%或602點，報19266點。

鮑威爾︰彈藥不會耗盡

G20宣布將啟動總值5萬億美元的經濟計劃，美國2萬億美元紓困方案有望在國會通過，加上聯儲局主席鮑威爾揚言「彈藥不會耗盡」，美股繼續急升，道指連升第三日，收升1351點（6.38%），報22552點；標指及納指分別升6.24%及5.60%，收報2630點及7797點。