【業績快報】李寧去年多賺1.1倍　創夢天地多賺43%

李寧（2331）公布全年業績，期內溢利增1.1倍至14.99億元人民幣（下同），扣除一次性與經營無關損益，溢利升77%至12.66億元，每股盈利61.94分，派末期息15.47分，按年增加76%。

期內收入升32%至138.70億元人民幣，毛利率增加1個百分點至49.1%，整體同店銷售增長10至20%，新品零售流水（線上及線下）增長20至30%。截至去年12月底，內地李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）共計6,449個，年內淨增105個；李寧YOUNG銷售點則有1,101個，年內淨增308個。

集團表示，新型肺炎令集團的運營狀況及財務表現受到不可避免的影響，今年整體展望或將面臨嚴峻考驗，暫時難以預測病毒擴散對社會、經濟及集團運營造成的最終影響，會持續密切關注著疫情趨勢及市場情況。

創夢天地收益按年增18%

創夢天地（1119）公布截至去年底全年業績，股東應佔溢利3.52億元（人民幣‧下同），按年增加43%，不派息。

期內收益27.92億元，按年增加18.1%，毛利為12.25億元，增幅為18%；經調整年度利潤為5.53億元，按年增27.6%。

公司指出，未來會集中於消除類遊戲﹑其他休閒遊戲及中重度RPG遊戲發展。

公司又指出今年為引領遊戲行業的下一個發展重要一年，正如前面所提到，5G及雲遊戲等新技術正驅動遊戲行業進一步升級及變革；又指出精品內容及用戶服務滿意度偉升，成重要的競爭優勢。

米蘭站虧損2350萬元

米蘭站（1150）公布，去年虧損減少41%至2,350萬元，收入跌12.4%至2.3億元，毛利率上升1.1個百分點至20.6%。不派末期息。集團解釋，虧損減少主要由於關閉無利潤門店令零售店的租金開支減少，及按公允值計入損益的金融資產公允值虧損減少約6,200萬元。

集團預計，本港零售市場今年將進一步下滑，集團將採取審慎靈活的策略，亦將重點控製成本並檢討零售策略，對今年業務表現持審慎態度。