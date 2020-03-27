ILO預計：全球失業人數超2500萬　經濟損失3.4萬億美元

國際勞工組織（ILO）官員表示，全球失業人數或遠高於之前預估的2,500萬人，到2020年底時，經濟損失或至多達3.4萬億美元。

據《界面新聞》報道，對於美國勞工部公布上周（3月16日至3月22日）申請失業救濟的人數飆升至328萬人，國際勞工組織一名高級官員3月26日表示，全球失業人數可能「遠高於」該組織一周前估計的2,500萬人。到2020年底，這些損失將達到8,600億美元至3.4萬億美元之間。

疫情衝擊全球經濟，影響或超2008年金融危機。（新華社）

該機構3月18日表示，根據疫情大流行對全球經濟增長影響的不同情景，估計全球失業人數將增加530萬至2,470萬。

不過，國際勞工組織就業政策部門主管Sangheon Lee表示，臨時失業、裁員和申領失業救濟金人數遠高於最初的預期。

安聯（Allianz）首席經濟顧問穆罕默德·埃爾·埃利安（Mohamed El-Erian）在推特（twitter）上發文稱，「不幸的是，這僅僅是開始，突顯了我們正處在一歷史性時刻。」

「我們試圖在計模型中考慮暫時的巨大沖擊。波動的幅度比預期的要大得多」，國際勞工部的Sangheon Lee稱，「我們需要向下調整，預測將會更大，遠遠高於我們估計的2,500萬。」

相比之下，2008年至2009年全球金融危機使全球失業人數增加了2,200萬。

埃利安稱失業情況僅剛開始

全球範圍內大量工作崗位的流失也意味着工人的收入迎來斷崖式下跌。國際勞工組織的研究估計，到2020年底，這些損失將達到8600億美元至3.4萬億美元之間。這將轉化為商品和服務消費下降，進而影響企業和經濟的前景。

「這已經不僅是全球衛生領域的危機，還是一場重大的勞動力市場和經濟危機。」國際勞工組織總幹事蓋伊·賴德（Guy Ryder）強調，2008年全球結成了統一戰線，避免了金融危機的最壞結果，「現在，我們需要同樣的領導力和決心。」