【持續更新】刺激經濟法案成功闖關　美股跌幅收窄

隔夜美股接近以全日高位收市，道指收漲逾1,300點。惟中港股市表現較弱，其中內地創業板指數跌1.2%，港股升幅大幅收窄。

【01:42】美國眾議院通過2萬億美元刺激經濟法案

美國眾議院一如預期通過2萬億美元刺激經濟法案，刺激美股收窄跌幅，目前道指報22065.74點，跌486.43點，跌幅2.16%；納指報7626.51點，跌171.02點，跌幅2.19%；標普500指數報2571.64點，跌58.43點，跌2.22%。

【01:17】歐洲股市全線下滑

受到疫情持續影響，歐洲股市全線以跌勢收市，英國富時指數報5510.33點，跌5.25%；德國DAX指數報9630.25點，跌3.71%；法國CAC指數指數報4351.49點，跌4.23%。

另外泛歐STOXX600指數收市跌3.26%，報310.90點。

【00:07】美股中午時段跌超過3%

美股三大指數在中午時段持續在低位徘徊，道指目前報21667.57點，跌884.60點，跌幅3.92%；納指報7513.61點，跌283.93點，跌幅3.64%；標普500指數報2536.35點，跌93.72點，跌幅3.56%。

【23:36】美股跌幅收窄

道指目前跌721.51點或3.2%，報21830.66點；納指報7569.97點，跌227.57點，跌幅2.92%；標普500指數報2552.25點，跌77.82點，跌幅2.96%。

【23:00】歐股跌勢持續擴大

英國首相約翰遜確診感染新型冠狀病毒，令歐股跌勢持續擴大，英國富時100指數跌6.9%。德國DAX指數、法國CAC 40指數均跌近4%。

美股方面，道指跌逾800點，最新報21701點，跌850點或3.7%；納指及標普均跌逾3.2%。

恒指夜期跌580點，報22923點，低水561點。

【21:56】易綱：支持IMF維護全球經濟和金融市場穩定

國際貨幣基金組織（IMF）召開國際貨幣與金融委員會（IMFC）視像會議，討論各國對新冠肺炎疫情的政策應對，以及IMF在其中發揮的作用。人民銀行行長易綱在會上發言，指目前中國疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復。中國支持IMF發揮全球金融安全網的中心作用，促進國際協調應對疫情衝擊，維護全球經濟和金融市場穩定。

【21:52】夜期低水470點

恒指夜期跌489，最新報23014點，低水470點。

【21:47】加拿大央行緊急減息半厘

加拿大央行宣布緊急減息半厘，基準利率由0.75%降至0.25%。央行指，減息目的在「新冠肺炎」（武漢肺炎）疫情大流行期間，支持該國的金融系統及經濟，管理委員將隨時準備按需要採取進一步行動。

加拿大央行行長樸洛茲（Stephen Poloz）指，手上的「工具箱」中包括零利率，甚至負0.5%的利率水平，但最近的經歷令人意識到負利率的副作用相當嚴重，因此他個人認為未來利率不會低於當前的水平。

英國首相約翰遜確診感染新型冠狀病毒，拖累歐美股市下跌。（資料圖片）

【21:44】道指插千點

道指跌幅擴大至逾千點，跌1,000點或4.4%，最新報21551點，納指及標普均跌近4%。

汽車股下跌，通用汽車跌近7%，福特汽車跌超5%，法拉利跌約3%。至於波音跌約11%，成跌幅最大的道指成分股。

【21:31】道指早段跌逾800點

武漢肺炎疫情進一步擴散，美股承接歐洲股市跌勢，道指早段跌逾800點，跌855點或3.8%，最新報21696點，標普跌88點或3.4%，報2541點，納指跌243點或3%，最新報7554點。

【21:22】歐洲股市跌勢擴大

歐洲股市跌幅持續擴大，其中英國股市跌幅達327點或5.6%，最新報5487點，德國DAX指數最新報9609點，跌391點或3.92%，法國CAC指數最新報4335點，跌207點或4.6%。意大利MIB指數最新報16774點，跌595點或3.4%，西班牙IBEX指數最新報6740點，跌293點或4.2%。

【20:24】歐元兌美元險守1.1算

美匯指數轉強，最新報99.49，升0.14%，其中歐元兌美元最新報1.1，跌0.29%，美元兌加元最新報1.409，升0.5%，美元兌瑞士法郎最新報0.9628，升0.08%，美元兌日圓最新報108.81，跌0.7%，英鎊兌美元最新報1.2232，升0.24%。

每百日圓兌港元最新報7.1323。

【20:07】滙控倫敦股價跌4.8%

滙控（0005）倫敦股價跌勢明顯，最新報474.1便士，跌4.8%，折合為44.92元，較本港收市價低1%。

滙控在倫敦股價下挫。（資料圖片）

【19:55】歐洲股市跌幅擴大 英股跌4.6%

英揆約翰遜感染武漢肺炎，消息公布後歐洲三大指數跌幅擴大，英國富時指數最新報5551點，跌264點或4.6%，德國DAX指數最新報9698點，跌302點或3.02%，法國CAC指數最新報4362點，跌181點或4%，意大利MIB指數最新報16840點，跌528點或3%，西班牙IBEX指數最新報6751點，跌279點或4%。

美國三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨最新報21683點，跌665點或3%，標普期貨最新報2531點，跌77點或2.9%，納指期貨最新報7633點，跌210點或2.7%。

恒指夜期跌605點，低水586點。

【17:59】美三大指數期貨跌幅擴大

美股三大指數期貨跌幅持擴大，道指期貨最新報21873點，跌474點或2.1%，標普貨期最新報2551點，跌56點或2.2%，納指期貨最新報7682點，跌161點或2.1%。

歐洲三大指數跌幅加劇，英國富時指數最新報5596點，跌217點或3.7%，德國DAX指數最新報9816點，跌184點或1.8%，法國CAC指數最新報4418點，跌125點或2.8%。

【16:05】道期偏軟 科技股盤前略回吐

美股期指偏軟，道期跌265點或1%，報22083點。蘋果公司盤前跌1.7%，報254.01美元。微軟跌1.5%，報153.81美元。

波音盤前跌1%，報178.9美元；Nike跌2.6%，報82.15美元；迪士尼跌1.7%，報103.56美元。

【16:00】歐洲主要股市再低開逾2%

英國富時100指數跌3.5%；德國DAX指數挫2.2%；意大利MIB富時指數跌1.7%；法國CAC指數跌2.2%。