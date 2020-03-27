【持續更新】約翰遜確診　英股挫4.6%　滙豐控股倫敦股價插穿45元

隔夜美股接近以全日高位收市，道指收漲逾1,300點。惟中港股市表現較弱，其中內地創業板指數跌1.2%，港股升幅大幅收窄。

【20:24】歐元兌美元險守1.1算

美匯指數轉強，最新報99.49，升0.14%，其中歐元兌美元最新報1.1，跌0.29%，美元兌加元最新報1.409，升0.5%，美元兌瑞士法郎最新報0.9628，升0.08%，美元兌日圓最新報108.81，跌0.7%，英鎊兌美元最新報1.2232，升0.24%。

每百日圓兌港元最新報7.1323。

【20:07】滙控倫敦股價跌4.8%

滙控（0005）倫敦股價跌勢明顯，最新報474.1便士，跌4.8%，折合為44.92元，較本港收市價低1%。

滙控在倫敦股價下挫。（資料圖片）

【19:55】歐洲股市跌幅擴大 英股跌4.6%

英揆約翰遜感染武漢肺炎，消息公布後歐洲三大指數跌幅擴大，英國富時指數最新報5551點，跌264點或4.6%，德國DAX指數最新報9698點，跌302點或3.02%，法國CAC指數最新報4362點，跌181點或4%，意大利MIB指數最新報16840點，跌528點或3%，西班牙IBEX指數最新報6751點，跌279點或4%。

美國三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨最新報21683點，跌665點或3%，標普期貨最新報2531點，跌77點或2.9%，納指期貨最新報7633點，跌210點或2.7%。

恒指夜期跌605點，低水586點。

【17:59】美三大指數期貨跌幅擴大

美股三大指數期貨跌幅持擴大，道指期貨最新報21873點，跌474點或2.1%，標普貨期最新報2551點，跌56點或2.2%，納指期貨最新報7682點，跌161點或2.1%。

歐洲三大指數跌幅加劇，英國富時指數最新報5596點，跌217點或3.7%，德國DAX指數最新報9816點，跌184點或1.8%，法國CAC指數最新報4418點，跌125點或2.8%。

【16:05】道期偏軟 科技股盤前略回吐

美股期指偏軟，道期跌265點或1%，報22083點。蘋果公司盤前跌1.7%，報254.01美元。微軟跌1.5%，報153.81美元。

波音盤前跌1%，報178.9美元；Nike跌2.6%，報82.15美元；迪士尼跌1.7%，報103.56美元。

【16:00】歐洲主要股市再低開逾2%

英國富時100指數跌3.5%；德國DAX指數挫2.2%；意大利MIB富時指數跌1.7%；法國CAC指數跌2.2%。