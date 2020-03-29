劉怡翔︰挑戰性時刻　更要大力推動香港金融市場發展

財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（29日）發表網誌，表示香港目前正面對回歸以來最嚴峻的考驗，特別香港是外向型經濟，面對新型冠狀病毒病的挑戰以及日益緊張的國際關係，無論是中美貿易糾紛還是主要產油國之間的爭端，都很大程度影響着香港。的確，最近環球股市動盪，香港亦不能倖免，雖然多國央行已經推出支撐經濟的措施，全球增長反覆向下似乎已毫無懸念，多國甚至面臨經濟衰退。

劉怡翔又指，在這樣富挑戰性的時刻，我們更需要加大力度推動香港金融市場的發展，增加香港的競爭力。即使在逆境中，我們絕對不能裹足不前，因為現在開始做好準備，才可讓香港在雨過天晴後奮力出發。事實上，政府在推動香港作為國際金融中心方面一直不遺餘力，並已在3月20日將三條條例草案刊憲，包括《2020年保險業（修訂）條例草案》、《2020 年保險業 (修 訂 )(第 2 號 )條例草案》及《有限合夥基金條例草案》，以展示政府在鞏固香港作為國際金融中心方面的決心。

劉怡翔稱，總的來說， 雖然艱難的日子估計會持續一段時間，我們仍然會以積極進取的態度推動香港的保險業以及其他金融相關行業的發展，以最大的努力守護香港作為國際金融中心的地位。