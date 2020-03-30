【持續更新】恒指低開463點　騰訊友邦跌近3%　日股早段挫4%

新冠肺炎疫情持續擴散，上周五﹙27日﹚道指收市跌逾900點。目前，全球確診感染新冠病毒人數突破72萬宗，料疫情勢再困擾大市一段時間。《香港01》今日﹙30日﹚繼續全程緊貼市況。【09:22】港股低開463點

港股低開463點，最新報23020點；國指低開189點，報9315點。

騰訊（0700）跌2.7%，最新報371.8元，阿里（9988）跌2%，最新報180.2元，滙控（0005）跌1.3%，最新報44.8元，友邦（1299）跌2.6%，最新報66.95元。

【09:16】日股挫逾4%

日經225指數現挫4.08%或791點，報18597點。

【08:55】日股維持跌勢

日經225指數最新仍跌近4%，報18641點，瀉748點或3.86%。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指最新跌531點或2.28%。

【08:30】 美股期貨跌幅收窄

美股三大指數期貨跌勢收窄，最新跌幅約1%。

【08:18】「黑期」曾挫逾700點

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指一度挫逾700點，低見22621點。該市最新跌561點或2.41%。

【08:03】日股低開近4%

日經225指數開盤大挫近4%，最新報18715點，瀉674點或3.48%。

【07:58】 美股期貨下挫

美國總統特朗普預計，美國新冠肺炎疫情的死亡高峰大約兩周出現，他又將美國市民之間保持社交距離的指引，延長至4月30日。

疫情在美擴散，拖累美股期貨亞洲市下挫。其中，道指期貨一度瀉逾3%，跌勢現收窄，暫跌1.32%；標指期貨現挫1.38%；納指期貨現挫1.27%。

美股上周反彈近13%

道指上周五收市跌915.39點或4.06%，報21636.78點，本周仍錄得累積近13%升幅，是1938年以來最大單周升幅。

納指收市報7502.38點，跌295.16點，跌幅3.79%；標普500指數報2541.47點，跌88.60點，跌幅3.37%。