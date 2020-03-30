【持續更新】恒指跌幅收窄　日股維持跌約4%

新冠肺炎疫情持續擴散，上周五﹙27日﹚道指收市跌逾900點。目前，全球確診感染新冠病毒人數突破72萬宗，料疫情勢再困擾大市一段時間。《香港01》今日﹙30日﹚繼續全程緊貼市況。

【10:13】投資者恐慌情緒升溫 美元上揚

投資者避險情緒回升，資金再次流入具避險功能的日圓及美元，美匯指數升0.22%，最新報98.58。美元兌主要貨幣上揚，歐元兌美元最新報1.1091，跌0.45%，英鎊兌美元最新報1.2394，跌0.53%，澳元兌美元最新報0.613，跌0.62%，美元兌加元最新報1.40666，升0.58%，美元兌瑞士法郎最新報0.9533，升0.17%。

美元兌日圓最新報107.31，跌0.58%；每百日圓兌港元最新報7.2266。

【09:56】日股維持近4%跌幅

亞太區股市下跌，日股跌744點或3.8%，最新報18644點，南韓KOSPI指數最新報1678點，跌39點或2.3%，恒生指數跌414點或1.7%，最新報23070點，台灣加權指數最新報9489點，跌209點或2.2%，澳洲ASX 200指數最新報4947點，則上升104點或2.2%。

【09:48】長江生命復牌曾急升逾12%

上周五股價急升約36%後停牌的長江生命科技（0775），今早復牌，曾高見1.19元，抽升12.3%，惟升幅急速收窄，最新報1.09元，升2.8%。

該公司指出，與新加坡科技研究院附屬公司訂立許可協議，以在香港以至全球製造、分銷、推銷及出售以CoV-2冠狀病毒逆轉錄聚合酶鏈式反應進行COVID-19測試的檢測試劑盒。

檢測試劑盒自2月以來，已獲新加坡當地六6家公立醫院及1家私立醫療集團採用，測試結果可於2至4小時內提供；相信該檢測試劑盒是一項適時選擇，有助加快對香港趨增懷疑COVID-19個案進行檢測。

【09:37】粵海投資飆逾一成

粵海投資﹙0270﹚逆市表現俏，現升11%至16.28元，績後獲中金維持跑贏大市評級。

公司去年收入166.91億元，按年增加24.9%。錄得純利50.44億元，輕微增長0.6%。

【09:29】內地股市低開 深成失1萬點關

外圍股市下挫，內地股市低開，上證最新報2739點，跌32點或1.7%，深成再失1萬點關，最新報9953點，跌157點或1.6%，滬深300指數最新報3657點，跌53點或1.4%，創業4板指數最新報1875點，跌29點或1.5%。【09:22】港股低開463點

港股低開463點，最新報23020點；國指低開189點，報9315點。

騰訊（0700）跌2.7%，最新報371.8元，阿里（9988）跌2%，最新報180.2元，滙控（0005）跌1.3%，最新報44.8元，友邦（1299）跌2.6%，最新報66.95元。

【09:16】日股挫逾4%

日經225指數現挫4.08%或791點，報18597點。

【08:55】日股維持跌勢

日經225指數最新仍跌近4%，報18641點，瀉748點或3.86%。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指最新跌531點或2.28%。

【08:30】 美股期貨跌幅收窄

美股三大指數期貨跌勢收窄，最新跌幅約1%。

【08:18】「黑期」曾挫逾700點

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指一度挫逾700點，低見22621點。該市最新跌561點或2.41%。

【08:03】日股低開近4%

日經225指數開盤大挫近4%，最新報18715點，瀉674點或3.48%。

【07:58】 美股期貨下挫

美國總統特朗普預計，美國新冠肺炎疫情的死亡高峰大約兩周出現，他又將美國市民之間保持社交距離的指引，延長至4月30日。

疫情在美擴散，拖累美股期貨亞洲市下挫。其中，道指期貨一度瀉逾3%，跌勢現收窄，暫跌1.32%；標指期貨現挫1.38%；納指期貨現挫1.27%。

美股上周反彈近13%

道指上周五收市跌915.39點或4.06%，報21636.78點，本周仍錄得累積近13%升幅，是1938年以來最大單周升幅。

納指收市報7502.38點，跌295.16點，跌幅3.79%；標普500指數報2541.47點，跌88.60點，跌幅3.37%。