中國前兩個月出現財政開支與收入同下降　地方財赤或超預期

官方數據顯示，中國2020年前2個月財政收支出現「雙降」特徵，分析認為，預計3月至4月份的財政收入仍將延續下滑格局，暫時難以好轉。

中國財政部1月至2月財政收支情況。1月至2月累計，中國全國一般公共預算收入35,232億元（人民幣‧下同），按年下降9.9%。1月至2月累計，中國全國一般公共預算支出32,350億元，按年下降2.9%。

《中國經濟觀察網》引述中國財政科學研究院研究員王澤彩表示，數據 「雙降」特徵顯現，初步預期，中國新冠肺炎疫情得以控制，經濟社會發展也將回歸常態，但全球性大流行不確定性進一步提高，財政收入將持續不斷下行壓力倍增，地方財政「三保」紓困成為重中之重。

中國1月至2月財政收入按年降一成。（多維新聞網）

王澤彩指出，1月至2月的情況，可以說是創自1994年實施分税制財政體制27年以來同期收支最低增幅。其主要特徵是財政收入下降幅度慢於工業增加值下降幅度，重點行業提供的重點税種收入減收突出，財政支出地方與中央呈現「此消彼長」、階段性税費減免政策強化了財政「緊平衡」狀態、預算執行難度恐逐月加大。

王澤彩認為，儘管中國統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作已經全面展開，一些政策也逐步形成對經濟的有效拉動，但是受國際、國內兩個環境、兩個市場影響，尤其是各國對新冠肺炎疫情控制質量與效果，直接影響到生產鏈、價值鏈和產業鏈的暢通。初步分析，疫情退出時間，必將影響一季度、二季度乃至全年收支預算進度。

多年來未曾出現的收入短收、支出剛性增長狀況，將逐月加大預算執行難度。全年初步預測，中國財政收入將保持前低後高的低速增長，但地方財政赤字可能超越預期。

中金固收發布研究報告指出，2020年1月至2月是2009年以來財政收支差額最低的前兩個月，財政收支差額累計為盈餘2,882億元，相比歷史同期下降較多。近5年的1月至2月財政盈餘平均在6,000億元左右，2020年1月至2月相當於赤字進度擴大了3,000億元。

料今年公共財政赤字率3.5%

中金認為，從最近幾年來看，每年赤字使用進度都在提前，使得中國財政支出增速容易出現前高後低的現象，他們預計2020年也不例外。料2020年財政公共財政的預算赤字率可能從2019年的2.9%上調至3.5%或者更高，但如果不是大幅提高的話，那麼鑑於財政收支的缺口比較大，意味着還需要額外增加盤活存量的規模。

中金報告指出，總體來看，中國2020年財政收入放緩的格局下，財政支出增速也大概率放緩，難以推動GDP的V型回升。而且，從目前的評估來看，雖然3月份復工率提高，但考慮到財政收入的滯後性以及減税政策以及PPI通縮帶來的從價税下滑，預計3月至4月份的財政收入仍將延續下滑格局，暫時難以好轉。

此外，中國財政部的數據顯示，由於多數税種主要是根據上月情況申報納税，2020年1月份中國全國財政收入主要受減税降費翹尾等因素影響下降3.9%。疫情對財政收入的影響在2月份明顯顯現，2月全國財政收入按年下降21.4%。分行業看，受疫情影響較大的行業中，住宿餐飲、居民服務、交通運輸等行業税收收入分別下降55.1%、41.6%、37.3%，房地產業、建築業、批發零售業、製造業等行業税收收入也大幅下降。

從收入來看，除去個人所得税，中國主要收入税種在1月至2月都在下滑，國內增值税11,677億元，按年下降19%，國內消費税3,346億元，按年下降10%，企業所得税7,647億元，按年下降6.9%。