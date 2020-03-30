【新冠肺炎】疫情攘成紐約經濟災難　學者﹕整座城市已癱瘓

美國已經變成全球COVID-19新型冠狀病毒疫情蔓延的最大焦點，這場震撼全球的大流行病在紐約州快速傳播。而過往予人生機處處之感的紐約市，如今已變成一片荒涼。

據埃菲社3月28日報道，專家們預測，疫情將給紐約市造成上千億美元的災難性經濟影響。

儘管全美都實施了最嚴格的管控措施，但依然有超過10萬名美國人感染新冠病毒，其中僅紐約州的感染人數就佔了將近一半。截至3月27日，人口密度較高的紐約市已經報告2.55萬例確診病例和366例死亡病例，死亡人數佔美國總死亡人數的四分之一。

美國曼哈頓研究所的經濟學家妮科爾·熱利納（Nicole Relina ）指出，這場疫情造成的經濟影響將是災難性的。「9·11」事件之後，曼哈頓下城部分地區封鎖了數月之久，但那些地區只是這座大城市的一小部分。雖然所有人都感受到傷痛，但其他地區依然處於正常狀態。然而，眼下這場疫情卻導致整座城市陷入癱瘓。

街道變成空無一人

報道稱，紐約市當局採取了強有力的措施，暫停了所有商業活動和非必要活動，而這一措施極大地減少了這座城市中的人員流動和交通運輸，過去熙來攘往的街道變得空空蕩蕩。這項措施的影響極大，以至於紐約交通部門不得不向聯邦政府申請40億美元的援助資金。

紐約州政府宣布，新冠病毒危機將導致州政府財政收入減少150億美元，而這將影響到該州在危機前制定的財政預算案。

熱利納認為，除此之外，紐約市還將遭受其他方面的損失。紐約市平均每年創造約1.5萬億美元的個人收入，如果損失其中約10%，就意味着將損失1,500億美元。

據報道，證券市場也很快對疫情發展做出了反應。受疫情影響，紐約證券交易所從3月23日起暫時關閉交易大廳，全面改用電子交易系統。這是紐約證交所有史以來頭一次在電子交易仍進行期間關閉交易大廳。與此同時，3月美股數次觸發熔斷機制，在歷史上實屬罕見。

此外，美國眾議院3月27日表決通過了一項價值2.2萬億美元的刺激經濟法案。美國總統特朗普（Donald Trump）隨即簽署完成立法程序，以期挽救遭受新冠病毒大流行衝擊的美國經濟和醫護系統。

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