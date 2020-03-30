《衛報》：史上最嚴重全球衰退已來臨　超兩次世界大戰

新冠肺炎全球蔓延令經濟受損已經成為共識。英媒表示，歷史上最嚴重全球衰退已經來臨，嚴重程度超過兩次世界大戰。

英國《衛報》報道，對全球金融體系而言，這是空前嘈雜混亂的一個月，新冠病毒的大流行導致各種記錄被打破，隨着疫情的蔓延，西方資本主義已經屈膝投降。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，圖為美國加州宣布「居家令」後的第一天景象。（新華社）

全球市場中通常需要數年時間才能實現的重大里程碑在數小時或幾天內就像多米諾骨牌那樣倒下了。倫敦富時100指數下跌至2011年以來的最低水平，其八年多來的增長在短短一個月內就被抹去。

在投資者普遍恐慌的情況下，全球股市連續多日出現十年來最好及最糟的行情。英鎊已跌至35年來的最低點，財富縮水，改寫了金融格局。

為了阻止病毒傳播，各國都在減少經濟活動。各國政府和央行則在採取緊急措施以限制由此而來的損失。在這個背景下，投資者的恐慌情緒使華爾街以史上最快的速度跌入熊市。包含30個美國重要企業股票的道瓊斯工業平均指數從它先前的高點下跌超過20%，意味着熊市的開始。這是在不到25天的時間裏實現的，超過了1929年華爾街股市崩盤期間的下跌速度。

隨着損失繼續顯現，分析人士認為，歷史上最嚴重的全球衰退已經來臨，其嚴重程度超過了兩次世界大戰。

世界面貌已大不同

本次經濟衰退是否將像過去的衰退那樣持久仍是個問題。有人希望經濟活動能迅速恢復，從而使本次衰退成為史上歷時最短的衰退。但觀察家們說，當烏雲消散，世界的面貌再也不會跟過去一樣了。

文章表示，本月，全球經濟低迷的前景促使油價大幅下跌，跌至17年來的最低點。

新冠肺炎甚至可能重新引發歐元區的債務危機。歐洲各國政府已承諾實施大規模刺激計劃，由此產生的借貸將推高赤字水平。

隨着歐洲走向嚴重經濟衰退，歐元區緊縮的日子或許會終結，至少眼下是這樣。

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