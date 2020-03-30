【持續更新】波音急挫一成　道指仍升逾200點　恒指夜期漲至高水

亞太區股市今日普遍向下，剛進入夏令時間的歐洲，亦承接亞洲股市跌幅在早段低走。《香港01》與大家跟蹤歐美股市最新表現。

【22:55】恒指夜期升逾200點持續高水

美股三大指數齊漲，道指最新升1.3%；納指漲2.3%；標指抽高1.6%。恒指夜期跟隨走上，最新升逾200點，高水約50點。

【22:20】道指回升逾200點

道瓊斯工業指數最新升1.1%或240點；納斯達克指數升2.1%；標普500指數升1.6%。個股方面，強生升逾6%；微軟漲5%；英特爾升6.3%；熱炒股Zoom抽高6%。

【22:09】美財長：現為長線投資美國的好時機

美國財長努欽表示，因疫情大規模爆發，美國經濟將出現經艱難的一季，但經濟基本因素穩健，是長線投資者向美國投資的好時機。他又指，本周開始3,500億元的中小企貸款計劃，企業將收到申請援助的詳情，若計劃資金不足，特朗普政府已準備向國會申請更多資助。

【22:00】避險情緒未消散 美債匯走強

美元指數升約0.9%，重返99水平；至於避險資產之一美國10年期國債，最新孶息率為0.63%，反映市場避險情緒仍然高漲。

【21:40】波音領跌 道指率先「翻紅」

波音最新挫逾一成，低見143.7美元，拖累道指倒跌近0.3%。納指最新升0.7%；標普升0.4%。

【21:35】航空郵輪股捱沽

達美航空、美國航空、聯合大陸航空最新跌6%至9%；嘉年華郵輪、皇家加勒比郵輪、挪威郵輪最新插8%至10%。至於重磅波音再挫7%，下試150美元水平。

【21:30】美股開市升約1%

道瓊斯工業指數最新升0.8%；納斯達克指數升1.2%；標普500指數升1.2%。

【20:45】道指期貨再度上揚

道指期貨轉強，最新報21597點，升160點或0.8%，標普期貨升26點或1.1%，最新報2550點，納指期貨最新報7655點，升86點或1.2%。

【19:33】英國股市跌幅收窄 德股上揚

歐洲股市進一步收窄，英國富時指數最新報5466點，跌44點或0.8%，德國DAX指數升8點或0.1%，最新報9640點，法國CAC指數最新報4316點，跌35點或0.8%，意大利MIB指數最新報16684點，跌138點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報6695點，跌81點或1.2%。

【18:16】美股期貨表現反覆 歐洲股市跌幅收窄

美股三大指數期貨個別發展，道指期貨微跌20點；納指期貨升18點；標指期貨升1點。

英國富時100指數跌0.7%；德國DAX指數挫0.2%；意大利MIB富時指數跌0.2%；法國CAC指數跌0.8%。

【16:11】道指期貨再轉跌

美國三大指數期貨再轉跌，道指期貨跌146點或0.7%，最新報21290點，標普期貨最新報2513點，跌11點或0.4%，納指期貨最新報7547點，跌21點或0.3%。

【15:30】歐洲主要股市跌逾1%

英國富時100指數跌1.7%；德國DAX指數挫1.2%；意大利MIB富時指數跌1.9%；法國CAC指數跌2.2%。