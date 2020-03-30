4月8日中國華為將推出多款產品　P40價格將公布

華為終端官微宣布，華為將於4月8日舉行華為春季新品線上發佈會，屆時將推出華為智慧屏旗艦新品等重磅產品。

據瞭解，華為P40國內發售價格也將在會上公布。

另據中國媒體硅谷分析稍報道，中國華為創始人任正非接受採訪時表示，隨着疫情的蔓延，全世界需要（甚至更多）互聯網服務。儘管歐洲市場受到新型冠狀病毒疫情的嚴重影響，但任正非預計，由於人們需要在線服務，歐洲對網絡設備的需求將保持強勁。

任正非堅信華為能度過危機。他說華為已經恢復90%以上的生產和開發業務，並補充道，公司向合作伙伴提供防護裝備來保持生產線正常運轉，從而保證大部分供應鏈的完好。

華為世界各地的維修服務人員也一直在努力確保通信不中斷。任正非預計，由於人們需要在線服務，歐洲對網絡設備的需求將保持強勁。

任正非透露，華為計劃把2020年研發預算提高58億美元，而今年他們的整個研發費用要超過200億美元的水平（高於去年的150億美元），據此測算，華為一年的研發預計投入就佔據上一年營收的16.7%。

任正非直言：「作為一家公司，我們的生存不是問題，但問題是如何保持業內領先地位。」「如果我們不能開發出屬於自己的技術，我們將無法在未來三到五年內走在世界前列，對於華為而言，完全非美國化將是「不可能」的，美國公司也需要（華為作為客戶）生存，沒有人能脱開全球化。」

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