糧食告急：越南禁止出口中國　大米將漲價

瘟疫總令投資者聯想到糧食，新冠肺炎疫情在全球的爆發，已經使得糧食類上市公司的股價連續暴漲。

《證券時報》報道，A股上市公司金健米業再度漲停，這是金健米業在短短六天內的第四個漲停板，另一大米股票北大荒的股價已連續上漲超過53%，顯著跑贏A股大盤。市場人士認為，基於傳統思維和歷史規律，部分投資者將歷史上的疫情與饑荒套搬到現代世界，炒作大米股票，同時疫情期間部分國家限制大米出口也加劇資金湧入糧食股。

2019年4月7日，在莫桑比克萬寶莫桑農業園，剛剛收割的水稻被裝入拖拉機，準備運往倉庫。（新華社）

據《央視》報道，當地時間3月28日，埃及貿易和工業部長內文•賈梅（Neiwen Jammeh）決定，自3月28日起未來3個月內停止各種豆類產品的出口。這也是繼糧食主要出口國越南、哈薩克斯坦之後，又一國家宣布禁止糧食出口了。

據悉，資本開始「囤米」。

投資者已經越來越多的把大米作為疫情期間的硬通貨，實際上許多國家也已經注意到這一點。

中國最大的大米進口國越南宣布，從2020年3月24日零點開始，各種大米產品都要被列入禁止以任何形式出口。這意味着作為中國第一位的大米進口國越南，向中國關閉了出口大門。

「不排除大米價格會上漲。」華南地區的一位投資經理認為，本來糧食供給是可以動態平衡的，疫情不僅會影響一些種植和貿易流通，關鍵消費者減少出門都會多買食物存着，等大家都存食物了會破壞動態平衡，如果再疊加來點天災，動態平衡就徹底被破壞了。國家有儲備倒不至於會沒吃的，但流通領域可能會越來越緊俏，價格漲是必然的，尤其是高端大米。

中信證券3月30日指出，疫情短期或衝擊全球農產品供應鏈，中期農產品價格或迎來全面上漲，推薦種植相關公司蘇墾農發等。若糧食價格上漲，上游種業公司料將受益，草地貪夜蛾的爆發料也將推動轉基因商業化加速。中信證券研報認為糧食類的龍頭股，以及種子類上市公司將具有較好的投資價值。

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