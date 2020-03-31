【持續更新】內地3月PMI重上榮枯線　亞太區股市紛上揚

隔晚美股造好，道指盤中由跌轉升，收市漲690點或3.19%，報22327點。至於港股夜期，則升380點，收報23394點，高水219點。

各國力推巨額經濟方案救市，惟新冠肺炎擴散未止，好淡消息爭持下，料大市仍會反覆。《香港01》今日﹙31日﹚繼續緊貼市場動向。

【09:47】亞太區股市普遍上揚

內地公布3月PMI數據，重上榮枯線，對亞太區內股市帶來支持，日本股市重拾升勢，最新報19202點，升117點或0.62%，南韓KOSPI指數最新報1739點，升22點或1.3%，台灣加權指數最新報9732點，升94點或1%，恒指升23474點，升299點，澳洲ASX 200指數最新報5313點，升132點或2.6%。

【09:28】內地股市高開 深成重上1萬點

外圍股市上揚，內地股市隨之高開，上證最新報2767點，升20點或0.7%，深成最新報10008點，升103點或1%，滬深300指數最新報3708點，升34點或0.9%，創業板指數最新報1876點，升16點或0.9%。

【09:22】港股高開438點

港股高開438點（1.89%），最新報23613點；國指高開162點（1.73%），報9564點。

騰訊（0700）升2.3%，最新報385.2元；阿里（9988）升2.7%，最新報185.2元；滙控（0005）升0.56%，最新報44.75元；友邦（1299）升2.9%，最新報70.15元。

【08:40】日股守19000關

日經225指數現升0.19%，報19121點。

【08:19】日股轉跌

日經225指數小幅高開後快速轉趺，現挫63點或0.33%，報19021點。

【08:05】日股小幅高開

日經225指數高開0.43%或81點，報19166點。

油價一度失守20美元關

雖然新型冠狀病毒肺炎疫情持續，但由於各國相繼推出刺激措施，市場避險情緒回落，科技股造好，帶領美股反覆向上，道瓊斯工業平均指數收巿報22327.48點升690.7點或3.19%；納斯達克指數收報7774.15點，升271.77點或3.62%；標準普爾500指數收報2626.65點，升85.18點或3.35%。

不過，俄羅斯與沙特阿拉伯的增產行動未有平息，加上巿場仍然憂慮新型冠狀病毒疫情衝擊需求，油價急挫，跌至2002年以來的18年新低。紐約期油一度跌穿20美元，低見19.27美元，收市報每桶20.09美元，下跌6.6%；倫敦布蘭特期油收報22.76美元，跌8.7%。