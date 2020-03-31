【持續更新】恒指午後維持逾200點升幅　內地股市高收

隔晚美股造好，道指盤中由跌轉升，收市漲690點或3.19%，報22327點。至於港股夜期，則升380點，收報23394點，高水219點。

各國力推巨額經濟方案救市，惟新冠肺炎擴散未止，好淡消息爭持下，料大市仍會反覆。《香港01》今日﹙31日﹚繼續緊貼市場動向。

【15:13】內地股市高收 上證報2750點

內地股市今日高收，上證指數收市報2750點，升3點或0.1%，深成指數收市報9962點，升57點或0.6%，滬深300指數收市報3686點，升12點或0.3%，創業板指數收市報1871點，升11點或0.6%。

【14:45】日股低收失守19000點

日本股市最終低收，日經指數收市報18917點，跌167點或0.9%，南韓KOSPI指數收市報1754點，升38點或2.2%，台灣加權指數收市報9708點，升78點或0.8%，澳洲ASX 200指數收市報5076點，跌104點或2%，泰國SET指數最新報1117點，升30點或2.8%，新加坡海峽時報指數最新報2465點，升49點或2%。

恒指最新報23397點，升222點；國指最新報9493點，升91點。

【13:15】日股轉跌 失守19000點

日本股市再轉跌，失守19000點，最新報18931，跌153點或0.8%，南韓KOSPI指數最新報1729點，升12點或0.7%，台灣加權指數最新報9654點，升25點或0.3%，澳洲ASX 200指數最新報5076點，跌104點或2%。

【12:33】美三大指數期貨回落

美國三大指數期貨回落，道指期貨最新報22,051點，跌116點或0.52%；標普期貨最新報2,601點，跌10點或0.39%，納指期貨最新報7,826點，跌28.75點或0.37%。

【12:04】恒指半日升253點

首季最後一個交易日，港股半日高收，恒指中午收市報23428點，升253點；國指最新報9508點，升106點，成交額577.5億元。

油價反彈帶動油股上揚，中海油（0883）升5.2%，中午收市報7.96元，中石油（0857）升4.2%，中午收市報2.73元，中石化（0386）升2.2%，中午收市報3.76元。

地產股亦上揚，信置（0083）升4.6%，中午收市報9.58元，長實（1113）升2.7%，中午收市報41.8元，新地（0016）升1.1%，中午收市報100.1元，新世界（0017）升2.5%，中午收市報8.35元。

科技股上揚，昨日已預告首季經濟業績欠理想的美團（3690），中午收市報93.95元，升6.8%，阿里（9988）升2.1%，中午收市報184.1元，騰訊（0700）則逆市跌0.2%，中午收市報375.8元。

濠股股亦反彈，金沙（1928）升2.1%，中午收市報28.6元；永利（1128）升1.9%，中午收市報12.1元。

【11:50】內地股市半日高收 上證升12點

內地股市半日高收，上證中午收市報2758點，升12點或0.4%，深成中午收市報9988點，升83點或0.8%，滬深300指數最新報3694點，升21點或0.6%，創業板指數最新報1875點，升15點或0.8%。

【10:19】美匯企穩99 兌加元及日圓上揚

美元處於強勢，企穩99，最新報99.38，升0.2%，美元兌各種主要貨幣皆上揚，兌日圓最新報108.59，升77%，歐元兌美元最新報1.1016，跌0.29%，英鎊兌美元最新報1.232，跌0.76%，澳元兌美元最新報0.6161，跌0.21%，美元兌加元最新報1.42，升0.24%，美元兌瑞士法郎最新報0.9609，最新報0.27%。

每百日圓兌港元最新報7.1435。

【09:47】亞太區股市普遍上揚

內地公布3月PMI數據，重上榮枯線，對亞太區內股市帶來支持，日本股市重拾升勢，最新報19202點，升117點或0.62%，南韓KOSPI指數最新報1739點，升22點或1.3%，台灣加權指數最新報9732點，升94點或1%，恒指升23474點，升299點，澳洲ASX 200指數最新報5313點，升132點或2.6%。

【09:28】內地股市高開 深成重上1萬點

外圍股市上揚，內地股市隨之高開，上證最新報2767點，升20點或0.7%，深成最新報10008點，升103點或1%，滬深300指數最新報3708點，升34點或0.9%，創業板指數最新報1876點，升16點或0.9%。

【09:22】港股高開438點

港股高開438點（1.89%），最新報23613點；國指高開162點（1.73%），報9564點。

騰訊（0700）升2.3%，最新報385.2元；阿里（9988）升2.7%，最新報185.2元；滙控（0005）升0.56%，最新報44.75元；友邦（1299）升2.9%，最新報70.15元。

【08:40】日股守19000關

日經225指數現升0.19%，報19121點。

【08:19】日股轉跌

日經225指數小幅高開後快速轉趺，現挫63點或0.33%，報19021點。

【08:05】日股小幅高開

日經225指數高開0.43%或81點，報19166點。

油價一度失守20美元關

雖然新型冠狀病毒肺炎疫情持續，但由於各國相繼推出刺激措施，市場避險情緒回落，科技股造好，帶領美股反覆向上，道瓊斯工業平均指數收巿報22327.48點升690.7點或3.19%；納斯達克指數收報7774.15點，升271.77點或3.62%；標準普爾500指數收報2626.65點，升85.18點或3.35%。

不過，俄羅斯與沙特阿拉伯的增產行動未有平息，加上巿場仍然憂慮新型冠狀病毒疫情衝擊需求，油價急挫，跌至2002年以來的18年新低。紐約期油一度跌穿20美元，低見19.27美元，收市報每桶20.09美元，下跌6.6%；倫敦布蘭特期油收報22.76美元，跌8.7%。