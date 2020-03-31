美股再現升勢　後市走勢如何？　華爾街分析師們就咁睇

美股三大指數3月30日顯著收高，對此，華爾街分析師們對未來走勢態度不一。

美股三大指數3月30日震盪上行，全線收漲，道指漲近700點，因大型科技股和醫療股紛紛大漲。此前特朗普宣布放棄復活節復工目標，稱死亡率將在兩周內觸頂，這雖然意味着短期美國經濟將會大幅下滑，但同時也會預防經濟受到長期損傷。

道瓊斯指數30日大漲近700點，華爾街點評美股。（新華社）

摩根士丹利的策略師表示，需要籌集現金的投資者被迫拋售的情況正在緩解。他們表示，股市可能會再次回調，但目前的水平為願意等待6至12個月的投資者提供了一些買入點。摩根士丹利策略師在一份報告中寫道：「我們的基本假設情境是，對於大多數股票來說，這輪熊市的低點已經到來。」

高盛集團的首席美國股票策略師大衛·科斯汀（David Kostin）表示，美國股市必須要滿足三個標準才能算得上見底：（1）新冠病毒在美國的傳播必須開始放緩，這樣才能了解病毒本身，以及為遏制病毒而付出的努力最終將會帶來多大的經濟影響；（2）必須有證據證明美聯儲和國會為支持美國經濟而採取的「非常措施」是足夠的。科斯汀指出：「雖然決策者使用所有可支配工具的意願很明顯，但只有時間才能告訴我們，在限制違約、企業關閉和裁員方面，這些行動在多大程度上取得了成功。」（3）投資者情緒和頭寸必須觸底。高盛的分析師指出，他們的美國股市情緒指標結合了九項股票頭寸指標，並指出該指標僅下降了1.4個標準差，而在最近的修正中，標準差都在-2至-3之間。

技術層面股市仍受壓

Gorilla Trades的策略師肯·伯曼（Ken Berman）表示：「好倉上演了一場史詩般的捲土重來。儘管股市上漲，然而有關必要的、但具有經濟破壞性的全球封鎖措施將會持續多久的不確定性，繼續拖累風險資產。儘管股市在上周中段飆升，但技術面狀況繼續全面看跌，所有關鍵趨勢指標仍指向下跌。」他指出，即使是在上周強勁上漲之後，各大股指仍舊仍低於各自的每日移動平均線。

富拓外匯（FXTM）的首席市場策略師侯賽因·賽義德（Hussein Sayed）表示：「投資者可能會認為，市場可能會在幾周或幾個月內恢復正常，但事實可能會證明這是個非常有風險的押注。」他說，在投資者看到新冠病毒確診病例數量「大幅下降」之前，「風險資產的任何漲勢都可能會被證明是暫時的」。

摩根大通的股票策略師米斯拉夫·馬特卡（Mislav Matejka）在一份報告中指出，失業、需求下降和收入下降這三者之間出現了一種螺旋關係，他寫道：「我們認為，考慮到股市下跌的速度，肯定會出現壓抑後反彈，但這種反彈最終很可能會消退。歸根結底，這種反彈也可能會被證明是戰術性的。」

取決刺激方案效果如何

Glenmede的投資策略官邁克爾·雷諾茲（Michael Reynolds）在接受採訪時表示：「人們對股市峰值非常敏感，但很難實時看到這一點，往往只有在觸及峰值幾天或幾周後才會知道。」他補充稱，一旦投資者認為中國、日本和其他亞洲國家的股市已經過了峰值，那麼這些股市就會觸底。上周美國股市也得到了提振，原因是美國國會制定並通過了一項2萬億美元的刺激計劃，旨在緩衝疫情的打擊，但雷諾茲表示，現在重要的是看看錢什麼時候進入人們的口袋。他指出：「這不僅僅是為了讓我們看到一份法案出台，同樣重要的是要看看刺激計劃部署得有多快。」

有些分析師表示，特朗普決定放棄4月12日重新開放經濟的目標，這有助於穩定投資者情緒。資產管理公司BK Asset Management的董事總經理鮑里斯·施洛斯伯格（Boris Schlossberg）在一份報告中表示，特朗普立場的「徹底改變」表明，他現在開始認真對待這場危機，並準備就如何應對這場流行病聽取科學家的意見。

外匯交易服務全球提供商Oanda的高級市場分析師克雷格·厄萊姆（Craig Erlam）在評論中寫道，「雖然（刺激計劃）可能會軟化任何低迷所帶來的打擊，但不可能完全避免打擊，而全球經濟衰退即將到來。不過，我們希望此類措施將確保這一過程儘可能地短，甚至可能會給復甦帶來渦輪增壓效應。」