人民幣中間價下調逾400點　惟在岸及離岸價上揚

中國外匯交易中心數據，人民幣兑美元中間價調貶404個基點，報7.0851。截至31日，人民幣兑美元中間價連續兩日調貶，累計下調424個基點。

另一方面，美元指數30日大幅回升，結束了此前一週連續下跌的走勢，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.80%，在匯市尾市收於99.1792。

不過今早人民幣匯價仍上揚，人民幣在岸價最新報7.0897，升102點子；離岸價最新報7.1007，升135點子。

每百港元兌人民幣最新報91.43。

中信期貨﹕中國外匯儲備仍充裕

中國中信期貨表示，人民幣貶值主要受美元強勁升值，以及疫情對歐美經濟拖累逐步顯現，投資者擔憂中國未來出口貿易受到影響。

中信期貨同時指出，人民幣在這段時間僅對美元貶值，對一籃子貨幣保持強勢，表現在全球主要貨幣中是比較好的。人民幣穩定有支撐歸結於國內疫情控制良好，經濟基本面相對穩健，本外幣利差仍處於合適區間，中國外匯儲備充足穩定。

據人民銀行官網消息，中國人民銀行貨幣政策委員會召開2020年第一季度例會26日召開。會議分析了中國國內外經濟金融形勢，會議認為，貸款市場報價利率改革效果顯現，貸款實際利率明顯下降，人民幣匯率總體穩定，雙向浮動彈性提升，應對外部衝擊的能力增強。

此外，會議強調，要深化利率市場化改革，有序推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。