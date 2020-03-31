【業績快報】嘉里物流去年多賺55%　中通服派特別息

嘉里物流﹙0636﹚公布截至去年12月底年度績，股東應佔溢利增長55%至37.88億元，每股盈利2.21元，建議末期息每股18仙。

期內，收入增加8%至411.39億元。嘉里物流去年核心經營溢利增長17%至27.65億元。

嘉里物流指，預期當全球大流行受到控制後，環球供應鏈將極度混亂。隨著世界各地的供應鏈轉趨本地化，以支援日常必需品供應為主，集團指，可憑藉在中國大陸、香港、台灣、泰國及其他亞洲國家的廣闊市場覆蓋，較能適應市場的變化，受各國封關所帶來的影響亦相對較少。

集團補充，分拆Kerry Express Thailand在泰國證券交易所獨立上市的計劃正在進行中。

中通服按年多賺5%

中國通信服務 （552）今日公佈截止去12月底的年度業績。股東應佔溢利為30.49億元（人民幣‧下同），按年增長5.1%，派末期股息及特別股息，分別是每股0.1321元及0.0264元，去年合計股息為每股0.1585元，分紅比例為36%。

公司指出去年經營收入達到1,174.1億元，較去年增長10.6%；其中電信基建服務收入為646.89億元，按年增12.8%，業務流程外判服務收入為366.37億元，按年增4.4%，應用﹑內容及其他服務收入為160.9億元，增長17.3%。自由現金流逾42.4億元，增長約17.4%，毛利率和淨利潤率分別為11.7%和2.6%。