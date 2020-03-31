【持續更新】道指微跌　倫敦股市創33年來最差一季

隔夜美股反彈超過3%，道指漲近700點收市。中港股市跟隨造好，其中A股三大指數齊齊走揚，歐洲股市亦見反彈。

【00:48】英國股市經歷1987以來最差季度

歐洲股市收市普遍上升，英國富時100指數報5671.96點，升1.95%，其中帝國煙草稱疫情對公司收入沒太大影響，股價升近12.3%。不過英國股市在今年首季蒸發四份一，即使月底的多個交易日收復超過一成半失地，但仍創下1987年以來最差的一季。

而其他歐洲市場表現方面，德國DAX指數報9942點，升1.28%；法國CAC指數報4396.12點，微升0.40%。

【00:22】美股午市沒太大起跌

美股三大指數在中午時段沒有太大起跌，目前道指報22293.84點，跌33.64點，跌幅0.15%；納指報7788.77點，升14.62點，微升0.19%；標普500指數報2620.53點，跌6.12點，跌幅0.23%。

【22:20】美股轉升 嘉年華郵輪漲8.5%

美國股由跌轉升，道指升113點或0.5%，標普升9點或0.33%，納指升80點或1%；嘉年華郵輪升8.5%，Tesla升6.7%，波音升4.8%。

【21:44】歐股升幅持續收窄

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數最新報5588點，升24點或0.44%，德國DAX指數最新報9827點，升11點或0.1%，法國CAC指數最新報4375點，跌3點或0.1%，意大利MIB指數最新報16892點，升20點或0.1%。

【21:31】道指早段跌75點

美國三大指數早段向下，道指跌75點或0.4%，最新報22227點，標普最新報2611點，跌18點或0.7%，納指最新報7727點，跌44點或0.59%。

【21:06】美三大指數期貨下跌

美國三大指數期貨向下，道指期貨跌111點或0.5%，最新報22056點，標普期貨最新報2593點，跌18點或0.7%，納指期貨最新報7815點，跌39點或0.5%。

【19:23】美匯續強勢挑戰100關

美匯續強勢，最新報99.91，升0.74%，美元兌日圓升0.77%，最新報108.59，歐元兌美元最新報1.0937，跌1%，英鎊兌美元最新報1.2348，跌0.53%，澳元兌美元跌1.33%，最新報0.6092，美元兌加元最新報1.4251，升0.6%，美元兌瑞士法郎升0.83%，最新報0.9663。

【19:12】歐洲股市升幅收窄

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數最新報5605點，升42點或0.8%，德國DAX指數最新報9886點，升71點或0.72%，法國CAC指數跌6點或0.2%，最新報4371點，意大利MIB指數最新報16950點，升79點或0.5%，西班牙IBEX指數最新報6708點，升49點或0.7%。

【16:32】美股期貨升幅擴大 恒指期貨跟上

道指期貨最新升近200點或0.9%；納指期貨升1.1%；標普期貨升0.8%。恒指4月期貨收報23720點，全日急漲706點或3.07%，高水117點。

【15:05】歐股齊升 美股期貨倒跌後回升

歐洲主要股指開盤普漲，歐洲斯托克50指數漲1.4%，德國DAX指數漲1.3%，英國富時100指數漲1.1%；法國CAC指數升1.1%；意大利MIB富時指數升1.3%。

美股三大指數期貨曾見倒跌，但表現硬淨，迅速拗腰，道指期貨最新升0.4%；納指期貨漲0.5%；標指期貨升近0.5%。