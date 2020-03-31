【新冠肺炎】疫情衝擊美國酒店業　特朗普家族商業帝國遭重創

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情已經讓美國餐飲、旅遊行業受到重創。擁有酒店、高爾夫俱樂部生意的美國總統特朗普（Donald Trump）的家族也未能逃過此劫。

《時代周報》報道，此前3月21日，在白宮舉行的記者會上，特朗普就已經承認當前新冠肺炎大流行正在損害他的家族生意。

特朗普說：「疫情的確影響了我家族的產業，也影響了希爾頓這樣的全球大型連鎖酒店的生意。」

事實上，自3月初以來，整個美國酒店業受到了嚴重衝擊。據美聯社報道，受疫情影響，在3月14日至21日的一週內，美國酒店平均入住率從56％暴跌至30％。而2019年同一時間的酒店平均入住率接近70％。

家族旗下酒店業務受衝擊

特朗普旗下酒店的訂單也不可避免地隨着疫情蔓延而取消。3月22日，德州銀行家們原計劃在華盛頓特區的特朗普國際酒店舉辦招待會，但最終因疫情取消。美國汽車維修行業原計劃在邁阿密的特朗普多拉度假勝地舉行的大會也已取消。如今，華盛頓特朗普國際酒店超過9成的客房是空的。

據《華盛頓郵報》報道，目前特朗普集團在美國的拉斯維加斯、邁阿密，愛爾蘭和英國坦伯利的四家酒店都已關閉。其位於新澤西的高爾夫球場也停止營業。位於華盛頓特區的特朗普國際酒店，已經響應當地政府要求，關閉大多數設施，包括餐廳、酒吧和水療中心，以符合當地政府要求。

特朗普商業帝國到底有多富有？

身家達31億美元

特朗普聲稱自己是美國曆史上最富有的總統。2019年在福布斯全球億萬富豪榜上，特朗普的排名為第715位，財富值保持在31億美元。

據CBS報道，特朗普在全球至少25個國家開設有超過500家公司。其中最引人矚目的是他名下的房地產項目。《福布斯》雜誌透露，特朗普的資產重心集中在4棟大樓上，其中3座位於紐約曼哈頓，另外一座位於舊金山。這4棟大樓總價值高達15億美元，佔據特朗普全部身家的近一半。

另外，特朗普家族在印尼巴厘島，土耳其、巴拿馬、愛爾蘭、菲律賓、印度、阿聯酋等地，也設立了國際酒店。

除了酒店，特朗普名下還有十幾家高爾夫球場。截至2016年8月，特朗普在世界各地總共擁有17家高爾夫球場。

除去房地產以外，特朗普在金融市場也有着大量資產。根據特朗普在競選期間提交給聯邦競選委員會（FEC）的文件顯示，特朗普共擁有3,800萬美元股票。

除了以上這些盡人皆知的公司，特朗普名下還有一些鮮為人知的公司。儘管名氣不大，但仍然為他賺到了不少資本。例如，特朗普旗下有一傢俬人飛機租賃公司Sentient Jets。該公司與國際多個私人飛機公司相互合作，讓有錢的客戶可以按小時來租賃私人飛機。

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