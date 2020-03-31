疫情引發糧食危機　中國口糧安全如何保證

財經快訊
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延仍在持續。消息稱，疫情已經引發糧食危機。部分糧食出口國也限制對中國出口。中國糧食還安全嗎？

聯合國糧食及農業組織說，新冠肺炎疫情在全球蔓延致使勞動力短缺和供應鏈中斷，可能影響一些國家和地區糧食安全。但中國官員表示，中國糧食充足。

《經濟參考報》報道，隨着新冠肺炎疫情在全球蔓延，近日越南宣布暫停大米出口。越南常年大米出口700萬噸左右，大體佔世界貿易量的15%，限制出口可能會造成國際市場大米價格波動。部分糧食出口國為保障國內供給也可能採取限制出口的措施。

中國國家糧油信息中心高級經濟師王遼衛3月28日表示，中國實現了「穀物基本自給、口糧絕對安全」，糧食供求總體寬鬆，完全能滿足人民群眾日常消費需求，也能夠有效應對重大自然災害和突發事件的考驗。

【新冠肺炎】聯合國糧食及農業組織﹕疫情影響糧食安全
糧食告急：越南禁止出口中國　大米將漲價
【英超】肺炎停賽不停操　監察進度各有各法　車路士曼城代購糧食

內地糧食產量穩定

他表示，中國糧食總產量連續5年穩定在6.5億噸以上，近年來糧食儲備體制機制不斷完善，糧食儲備充足，小麥稻穀等口糧品種庫存處於歷史最高水平。

另外，2004年以來，中國對稻穀、小麥實行最低收購價政策，根據市場情況每年收購了一定數量的最低收購價糧食，這部分糧食主要通過國家糧食交易平台向市場投放，有效地滿足了市場供應，穩定了市場價格。

他同時表示，面對新冠肺炎疫情，主要出口國採取限制出口措施，可能會加劇國際市場糧食價格的波動，但對目前中國糧食市場的影響不大，有利於消化不合理糧食庫存，減輕中國部分糧食品種庫存壓力。

另據中國官媒《新華社》報道，聯合國糧食及農業組織（FAO）在官方網站說：「除非我們快速採取行動，保護最脆弱環節，保證全球糧食供應鏈通暢，緩解疫情蔓延對整個糧食體系的影響，否則我們面臨糧食危機迫近的風險。」

聯合國糧農組織預計，糟糕情況預計將在4月和5月出現。

推薦閲讀：

【新冠肺炎】惠州一無症狀感染者確診　早前持湖北「綠碼」返粵
【新冠肺炎・圖輯】意大利確診破10萬　60多名醫生因疫情殉職
【新冠肺炎】內地「無症狀感染者」成隱憂　加強追蹤做法可取
【新冠肺炎．美國】特朗普再與CNN記者針鋒相對　斥其發問噁心
【新冠肺炎】外傭代理收入斷崖式跌9成　冀政府資助每間公司8萬元
新冠肺炎｜蓬佩奧支持台灣在世衛發揮作用　批中俄散布疫情假消息
【新冠肺炎】維珍澳航尋求政府救助　貸款金額近67億元
【新冠肺炎】公眾如何應對無症狀感染者？專家：保持安全社交距離
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。