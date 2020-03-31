疫情引發糧食危機　中國口糧安全如何保證

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延仍在持續。消息稱，疫情已經引發糧食危機。部分糧食出口國也限制對中國出口。中國糧食還安全嗎？

聯合國糧食及農業組織說，新冠肺炎疫情在全球蔓延致使勞動力短缺和供應鏈中斷，可能影響一些國家和地區糧食安全。但中國官員表示，中國糧食充足。

《經濟參考報》報道，隨着新冠肺炎疫情在全球蔓延，近日越南宣布暫停大米出口。越南常年大米出口700萬噸左右，大體佔世界貿易量的15%，限制出口可能會造成國際市場大米價格波動。部分糧食出口國為保障國內供給也可能採取限制出口的措施。

中國國家糧油信息中心高級經濟師王遼衛3月28日表示，中國實現了「穀物基本自給、口糧絕對安全」，糧食供求總體寬鬆，完全能滿足人民群眾日常消費需求，也能夠有效應對重大自然災害和突發事件的考驗。

內地糧食產量穩定

他表示，中國糧食總產量連續5年穩定在6.5億噸以上，近年來糧食儲備體制機制不斷完善，糧食儲備充足，小麥稻穀等口糧品種庫存處於歷史最高水平。

另外，2004年以來，中國對稻穀、小麥實行最低收購價政策，根據市場情況每年收購了一定數量的最低收購價糧食，這部分糧食主要通過國家糧食交易平台向市場投放，有效地滿足了市場供應，穩定了市場價格。

他同時表示，面對新冠肺炎疫情，主要出口國採取限制出口措施，可能會加劇國際市場糧食價格的波動，但對目前中國糧食市場的影響不大，有利於消化不合理糧食庫存，減輕中國部分糧食品種庫存壓力。

另據中國官媒《新華社》報道，聯合國糧食及農業組織（FAO）在官方網站說：「除非我們快速採取行動，保護最脆弱環節，保證全球糧食供應鏈通暢，緩解疫情蔓延對整個糧食體系的影響，否則我們面臨糧食危機迫近的風險。」

聯合國糧農組織預計，糟糕情況預計將在4月和5月出現。

推薦閲讀：