【持續更新】滙控不派息全日瀉9%　累恒指全日挫逾500點

恒指權重股匯控﹙0005﹚及渣打﹙2888﹚雙雙宣布因應英國監管當局要求，取消派息及回購安排，消息拖累恒指表現。《香港01》今日﹙1日﹚緊貼大市動向。

【16:11】恒指全日挫逾500點

港股在4月首個交易日低開低收，受累滙控（0005）取消派發去年第4季派息及今年不派息，暴挫9%，恒指全日大跌517點，險守23000點，收市報23085點；國指收市報9404點，跌189點。

【15:51】內地股市高開低收 上證跌16點

內地股市低收，上證收市報2734點，跌16點或0.6%，深成收市報9951點，跌10點或0.1%，滬深300指數收市報3675點，跌11點或0.3%，創業板指數收市報1864點，跌7點或0.4%。

【15:01】歐洲股市大幅低開

亞股午後跌勢擴大，歐股開市接力下挫。英國富時100指數跌近4%，而歐洲斯托克50指數及德國DAX指數皆跌超3%。

【14:23】美元兌多種貨幣上揚

鎊兌美元最新報1.2366，跌0.43%，澳元兌美元最新報0.6085，跌0.75%，美元兌加元最新報1.4175，升0.8%；美元兌日圓最新報107.34，跌0.19%。

【14:22】 滙控再失40關

滙控﹙0005﹚不派息，股價受壓，午後再穿40關。現報39.9元，瀉9.63%，成交額66.84億元。

【14:18】日股跌逾800點收市

亞太區股市跌幅擴大，日本股市曾大跌逾千點，收市報18077點，跌839點或4.4%，南韓KOSPI指數最新報1689點，跌64點或3.7%，台灣加權指數收市報9663點，跌44點或0.5%，恒指失守23000點，跌幅曾超過700點，最新報22915點，跌684點。

【14:00】美三大指數期貨跌幅擴大

美國三大指數期貨均向下，道指期貨挫近600點，最新報21152點，跌598點或2.8%，標普期貨跌2499點，跌70點或2.8%，納指期貨最新報7604點，跌182點或2.3%。

【13:58】日股曾跌千點

亞太區內股市午後跌勢加劇，日本股市曾跌逾千點，最新報17963點，跌953點，南韓KOSPI指數最新報1714點，跌40點或2.3%，台灣加權指數最新報9663點，跌44點或0.5%，恒指最新報23030點，跌572點。

【12:12】恒指半日跌逾200點

滙控（0005）及渣打（2888）兩大英資銀行宣布不派發去年第四季股息及末期息，兩大銀行今早股價均下挫，滙控股價更失守40元，拖累港股表現，恒指中午收市報23385點，跌218點；國指中午收市報9567點，跌27點。

滙控曾低見39.8元，中午收市報40.25元，跌8.8%，渣打半日跌5.1%，中午收市報41元。其

其他銀行股方面，東亞（0023）跌2.5%，中午收市報16.26元，中銀（2388）升3%，中午收市報22.1元，創興（1111）跌3.4%，中午收市報10.14元，大新銀行（2356）跌0.4%，中午收市報6.72元，恒生（0011）中午收市報128.6元，跌2.9%。

地產股今日普遍上揚，長實（1113）升1.4%，中午收市報43.05元，新世界（0017）升1%，中午收市報8.42元。

科技股方面，騰訊（0700）跌不足0.1%，中午收市報380元，阿里（9988）升1.9%，中午收市報186.9元，美團（3690）升1.9%，中午收市報95.4元。

禁聚令下，餐飲業生意勢大減，惟市場憧憬次輪抗疫基金出台，本地食肆股急彈。太興﹙6811﹚升8.7%；大家樂﹙0341）升6.4%；大快活﹙0052﹚升3.5%。

不過，翠華﹙1314﹚、稻香控股﹙0573﹚、敘福樓集團﹙1978﹚無升跌。

【11:54】上證半日升8點 中午收市報2758點

內地股市今早上揚，上證半日升8點或0.3%，中午收市報2758點，深成中午收市報10071點，升109點或1.1%，滬深300指數中午收市報3711點，升25點或0.7%，創業板指數中午收市報1888點，升17點或0.9%。

【11:15】亞太區股市普遍上揚 澳洲股市升163點

亞太區股普遍上揚，澳洲ASX 200指數最新報5239點，升163點或3.2%，南韓KOPSI指數最新報1759點，升4點或0.3%，台灣加權指數最新報9733點，升25點或0.3%。

【11:04】李寧遭配股 曾挫逾4%

李寧（2331）遭非凡中國（8032）配售股份，現15.06億元。股價一度挫逾4%，現報22.4元，跌1.1%或0.25元。非凡中國則升9.3%，報0.47元。

非凡中國由李寧家族控股。

【09:56】日股跌184點 澳洲股市揚逾3%

亞太區股市走勢個別，日經指數跌184點，最新報18732點，南韓KOSPI指數最新報1756點，升3點或0.2%，澳洲ASX 200指數最新報5240點，升163點或3.2%，台灣加權指數最新報9703點，跌5點或0.05%。

【09:43】內地開市變幅不大

內地股市變幅不大，上證最新報2751點，升1點或0.06%，深成最新報10010點，升48點或0.48%，滬深300指數最新報3695點，升8點或0.21%，創業板指數最新報1875點，升3點或0.14%。

【09:43】港股跌幅曾擴大至逾300點

港股受累滙控（0005）宣布停派息拖累，跌幅曾擴大至逾300點，恒指最新報23358點，跌245點；國指最新報9543點，跌51點。

銀行股今早普遍向下，中銀（2388）跌0.5%，最新報21.35元，創興（1111）插4.4%，最新報10.04元，大新銀行（2356）最新報6.63元，跌1.8%，東亞（0023）跌0.7%，最新報16.56元，恒生（0011）跌2.4%，最新報129.3元。

【09:39】滙控及渣打跌幅擴大

滙控（0005）及渣打（2888）兩大英資銀行宣布停止派去年第四季或末期息，並預告今年不派息及回購，今早大幅低開後跌勢擴大，滙控跌穿40元，低見39.8元，最新報39.95元，跌9.5%；渣打則險守40元，最新報40.1元，跌7.2%。

【09:20】滙控低開7%

恒指低開237點或1.01%，報23365點。國指則低開119點或1.25%，報9474點。

其中，權重股滙控﹙0005﹚取消派第四次息及今年派息，股價大瀉7.1%或3.15元，報41元。

【09:10】日股挫逾1%

日經225指數低開1.68%，現仍挫1.47%或278點，報18638點。