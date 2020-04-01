滙豐見10厘息已成泡影　專家對撈底睇法兩極

滙豐（0005）9厘息轉眼成為泡影，公司今晨宣布收回去年第4季派息的決定，並在年底前不派息、不回購。消息拖累股價全日急跌9.5%，收報39.95元，與09年的33元低位相距不遠。

雖然滙豐的往績股息率已高達近10厘，有專家認為，這要取決於今年疫情期間的盈利表現，滙豐暫緩裁員，以及疫情下企業壞帳增加，都會影響其派息。

滙豐今早公布，董事會接獲英倫銀行的通知，要求取消派發股息，董事會明白疫情對環球經濟的嚴重影響，「協助客戶渡過這場危機，並保留資源以備於復甦時用作投資」。但公司亦提到「滙豐擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性」，即停派息並不代表資金有壓力，影響只屬短期。

疫情對環球經濟造成嚴重影響，尤其歐美是疫情重災區，歐央行日前已呼籲銀行在10月1日前不要派發2019年度及2020年度股息，及避免作股份回購，以加強銀行在疫情下吸壞帳的能力。

摩根士丹利：關注滙豐資產負債表質素

事實上，滙豐去年度的派息比率達到170%，相信停一年派息可舒緩不少壓力。摩根士丹利表示，停派息會令股價失去支持，但未來關注滙豐的資產負債表質素。

該行又指，原預期滙豐去年第四季及2020年全年會分別支付42.6億美元及103億美元的股息，取消派息後，意味可以釋出資金相當於風險加權資產（RWA）1.3%，並可提升核心一級資本比率至16.4%。

滙豐往績股息率高達10厘，但散戶要留意收息陷阱。（資料圖片）

滙豐現價股息率達10厘 小心收息陷阱

以現價計，滙豐的往績股息率已高達10厘！但要坐享10厘股息，前提是投資者要持股至2021年才開始收息，以及滙豐的派息水平沒有下降。專家對是否趁低吸納滙豐收息，就有不同意見。

第一上海首席策略師葉尚志指，一直建議迴避銀行股，因銀行業受兩面夾擊，包括環球經濟轉差，利率下行令存貸息差收窄。雖然他建議避開整個銀行板塊，但若單看公司管理質素，他對滙豐較有信心，比如08年金融海嘯時，滙豐為最早一間發出警告的銀行，加上現時停派息可改善現金流，相信明年可以回復派息。

東驥基金管理董事總經理龐寶林就指，滙豐上月最低曾見42元，今早宣布停派息後，股價跌穿上次低位及40元關，相信對不少人而言吸引，從收息角度，他認為低於40元可以慢慢吸納，「疫情是短線的事，始終都會解決」，但就強調不用心急。對於派息水平能否維持，他指這要視乎滙豐在疫情時的盈利表現，包括經濟變差，企業違約率上升，令呆壞帳增加，以及暫緩裁員未能節省成本對盈利的影響。

除淨處理有待公布

此外，滙豐第4次股息原定4月14日派發，股價已於2月27日除淨，除淨前買入想收息的股東可能蒙受損失，葉尚志指，要待滙豐公布處理方法，現時該行只受限於英倫銀行指令不派息，故他不排除疫情過後，明年會補發去年第4次股息，「過了危險關頭，也有這個可能」。