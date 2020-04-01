【持續更新】美國跌勢持續　三大指數跌超過3%

亞太區股今日普遍低收，其中日本股市大跌839點，港股亦受滙控（0005）宣布取消派發去年第四季股息拖累，跌517點。歐洲股市承接亞洲區股市跌勢而向下。《香港01》今日會追蹤歐﹑美股市表現。

【00:58】美股三大指數跌幅擴大

美股的跌幅擴大，道指跌超過900點，目前報20988.15點 ，跌929.01點，跌幅4.24%；納指報7400.91點，跌299.19點，跌幅3.89%；標普500指數報2472.18點，跌112.41點，跌幅4.35%。

【00:05】美股持續低位徘徊

美股三大指數在中午時段持續於低位徘徊， 道指報21167.30點， 跌749.86點，跌幅3.42%；納指報7465.21點，跌234.89點，跌幅3.05%；標普500指數報2491.06點，跌93.53點，跌幅3.62%。

【22:42】美股維持跌勢 道指挫逾600點

美股三大指數仍維持下跌，道指跌609點或2.8%，報21307點，納指跌181點或2.35%，報7516點，標普跌79點或3%，報2505點。

【22:00】特朗普料未來兩周疫情非常痛苦

美國總統特朗普預告，未來兩周疫情將會非常痛苦，衛生官員預測美國死亡病例或達到10至24萬宗。道指最新跌3.2%，標普跌3.2%，納指跌2.7%。

港股夜期報22970點，升40點或0.17%，低水116點。

【21:50】美匯上揚曾高見99.78

美匯指數上升，曾高見99.78，最新報99.65，升0.61%。美元兌多種主要貨幣上揚，歐元兌美元跌0.94%，最新報1.0927，澳元兌美元最新報0.607，跌0.99%，美元兌加元升0.66%，最新報1.4155，英鎊兌美元最新報1.2424，升0.01%，美元兌日圓跌0.28%，最新報107.24。

【21:39】投資者恐慌情緒升溫 十年國債孳息率跌

投資者恐慌情緒升溫，VIX指數最新報59.03，升10.25%；同時投資者將金泊入具避險功能的美國國債，10年期國債孳息率下跌10.3個基點。

【21:31】美三大指數再下跌

美國股市延續上日跌勢，道指早段跌689點或3.2%，最新報21227點，標準普爾指數最新報2487點，跌98點或3.8%，納指最新報7458點，跌241點或3.1%。

【21:13】滙控倫敦股價跌逾9%

滙控（0005）倫敦股價跌幅擴大，最新報411.35便士，跌9.44%，折合39.5元；渣打（2888）倫敦股價跌逾8%，最新報410便士，折合39.4元。

【20:41】道指期貨曾挫逾800點

美股三大指數仍維持下跌，其中道指期貨更曾跌逾800點，最新報20976點，跌775點或3.6%，標普期貨最新報2479點，跌90點或3.5%，納指期貨最新報7565點，跌221點或2.84%。

【19:48】美三大指數跌幅擴大

美國三大指數期貨跌幅擴大，其中道指期貨曾失守21000點，最新報21040點，跌711點或3.3.%，標普期貨最新報2486點，跌83點或3.2%，納指期貨最新報7577點，跌208點或2.68%。

【18:44】歐洲股市仍跌逾3%

英國富時指數最新報5473點，跌198點或3.5%，德國DAX指數最新報9627點，跌308點或3.1%，法國CAC指數最新報4244點，最新報150點或3.4%，意大利MIB指數最新報16788點，跌261點或1.5%，西班牙IBEX指數最新報6659點，跌133點或1.7%。

【18:40】道指期貨挫600點

道指期貨維持約600點跌幅，最新報21124點，跌626點或2.9%，標普期貨最新報2494點，跌76點或2.9%，納指期貨最新報7586點，跌199點或2.6%。

【17:04】歐洲股市跌幅擴大 德股失9600點

歐洲股市早段跌幅擴大，英國富時指數最新報5443點，跌228點或4%，德國DAX指數最新報9599點，跌336點或3.4%，CAC指數收市報4226點，跌170點或3.8%，意大利MIB指數收市報16763點，跌289點或1.7%，西班牙IBEX指數收市報6632點，跌153點或2.3%。

【16:46】滙控及渣打倫敦股價續向下

滙控（0005）及渣打（2888）因應英國監管機構要求，宣布取消去年第四季及末期派息，同時今年不會派發股及回購，受有關消息拖累，兩者香港股價分別跌9.5%及7.6%。兩者在倫敦股價承接港股交易時段弱勢。

渣打倫敦股價最新418.8便士，跌6%，折合為40.1元，較本港收市價高3%；滙控倫敦股價最新報414.55便士，跌8.7%，折合為39.69元，較本港收市價高出0.7%。