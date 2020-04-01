【持續更新】道指期貨挫逾600點

亞太區股今日普遍低收，其中日本股市大跌839點，港股亦受滙控（0005）宣布取消派發去年第四季股息拖累，跌517點。歐洲股市承接亞洲區股市跌勢而向下。《香港01》今日會追蹤歐﹑美股市表現。

【18:40】道指期貨挫600點

道指期貨維持約600點跌幅，最新報21124點，跌626點或2.9%，標普期貨最新報2494點，跌76點或2.9%，納指期貨最新報7586點，跌199點或2.6%。

【17:04】歐洲股市跌幅擴大 德股失9600點

歐洲股市早段跌幅擴大，英國富時指數最新報5443點，跌228點或4%，德國DAX指數最新報9599點，跌336點或3.4%，CAC指數收市報4226點，跌170點或3.8%，意大利MIB指數收市報16763點，跌289點或1.7%，西班牙IBEX指數收市報6632點，跌153點或2.3%。

【16:46】滙控及渣打倫敦股價續向下

滙控（0005）及渣打（2888）因應英國監管機構要求，宣布取消去年第四季及末期派息，同時今年不會派發股及回購，受有關消息拖累，兩者香港股價分別跌9.5%及7.6%。兩者在倫敦股價承接港股交易時段弱勢。

渣打倫敦股價最新418.8便士，跌6%，折合為40.1元，較本港收市價高3%；滙控倫敦股價最新報414.55便士，跌8.7%，折合為39.69元，較本港收市價高出0.7%。