渣打梁振輝：恒指21300點水平有一定防守力

渣打香港財富管理發表今年第2季市場展望，指今年偏好亞洲股票表現，因估值低於長期平均水平，區內疫情亦較歐美先行見到紓緩迹象。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，港股未來2至3個月仍會較波動，但相信恒指在21300點水平有一定防守力。

渣打亦偏好中國股票及美國股票。中國股票方面，北水南下資金上升，有利離岸H股，而在岸A股較少受到外圍因素衝擊；美股方面，美股於歷來熊市中表現優於其他市場，惟美國總統選情是潛在風險。板塊方面，渣打睇好健康護理股，指全球加大醫療抗疫開支，公眾衛生意識提高，有利該板塊。

至於債市，該行認為債息在早市波動市後，整體回升至近10年高位，而接近零息的環境有利收益資產需求，而美元流動性憂慮降溫，亦支持債市回穩。該行偏好亞洲美元企業債、新興市場美元政府債，但提醒投資者小心成熟市場政府債，指債息偏低蓋過了其較高評級及具支持的央行政策。

渣打長線睇淡美元

外幣方面，該行偏好歐元、英鎊、澳元及人民幣，當中英鎊估值遠低於脫歐前水平。渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠表示，中長線睇淡美元，因美國聯儲局減息令美國失去息差優勢，且今年是美國大選年，料美匯指數向下支持位約在95水平。