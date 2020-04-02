【持續更新】恒指倒升　以全日高位23280點收市

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國引起的死亡數字持續上升，加上經濟數據遜色，增添投資者的憂慮，道指瀉近千點。另一邊廂，恒指低開247點。

市場氣氛再次轉淡，投資者關注反彈浪是否已完結。《香港01》今日﹙2日﹚繼續關注大市走向。

【16:19】港股全日升194點

港股倒升並以全日最高位收市，恒指收市報23280點，升194點；國指最新報9526點，升121點，成交額為897億元。

【15:15】港股升幅擴大至逾百點

恒指最新報23204點，升118點；國指最新報9501點，升96點。不過滙控（0005）仍向下，最新報39.05元，跌2.3%。

【15:13】內地股市低開高收

內地股市低開高收，上證收市報2780點，升46點或1.7%，深成收市報10179點，升227點或2.3%，滬深300指數收市報3734點，升59點或1.6%，創業板指數收市報1916點，升52點或2.8%。

【14:42】日股低收跌246點

亞太區股市普遍向下，日經指數收市報17818點，跌246點或1.4%，澳洲ASX 200指數最新報5154點，跌104點或2%，台灣加權指數最新報9663點，跌44點或0.5%，南韓KOSPI指數最新報1724點，升39點或2.3%。

恒指午後倒升，最新報23167點，升81點；國指最新報9479點，升74點。

【14:11】國際油價大升

國際油價大升，布油現漲8.85%至26.93美元；WTI原油則漲7.29%至21.79美元。

「三桶油」股價亦造好，中海油﹙0883﹚、中石油﹙0857﹚及中石化﹙0386﹚分別升5.2%、5.7%及6.7%。

【12:03】港股倒升收復23000點

港股低開高走，曾一度倒升，中午收市報23065點，跌20點；國指最新報9422點，升17點，成交額為484.9億元。

港股續弱勢，與重磅滙控（0005）仍在尋底有關，今早曾失守38元，中午收市報38.75元，跌3%。另一重磅股友邦（1299）中午收市報69.2元，跌0.7%。

銀行股走勢個別，東亞（0023）跌0.9%，中午收市報16.08元，渣打（2888）跌0.9%，中午收市報39.55元，中銀（2388）則升2.5%，中午收市報22.25元，恒生（0011）升2%，中午收市報129.9元。

油股今早表現突出，中石化（0386）升4.8%，中午收市報3.91元，中石油（0857）升4.7%，中午收市報2.92元，中海洋（0883）升3.4%，中午收市報8.3元。

科技股上揚，騰訊（0700）升0.2%，中午收市報375元，阿里巴巴（9988）升0.9%，中午收市報185.6元，美團（3690）升1%，中午收市報93.75元。

【11:53】內地股市半日高收 深成重上1萬點

內地股市半日高收，上證中午收市報2743點，升9點或0.3%，深成中午收市報10004點，升25點或0.5%，滬深300指數中午收市報3685點，升10點或0.3%，創業板業務最新報1882點，升18點或1%。

恒指升10點，最新報23096點。

【11:14】亞太區股市走勢個別

亞太區股市未見起色，日經指數最新報17913點，跌151點，南韓KOSPI指數最新報1704點，升19點或1.1%，澳洲ASX 200指數5157點，跌100點或1.9%，台灣加權指數最新報9663點，跌44點或0.5%。

恒指則跌幅收窄，收復23000點，報23005點，跌80點；國指最新報9405點，無升跌。

【10:40】香港電訊逆市升近4%

「真」收息股香港電訊﹙6823﹚逆市升3.8%，報11.08元。該公司宣布已於4月1日凌晨正式啟動5G網絡，成為香港首家流動通訊服務營運商提供真正5G服務，計及今日，股價連續3日造好。

【10:12】中銀航空曾挫逾5%

特朗普指，政府正考慮停飛前往國內新冠肺炎疫情最嚴重地區的航班，此舉勢進一步打擊航空業。中銀航空租賃（2588）今早股價受壓，一度瀉逾半成，現報46.95元，跌2.4%。

【09:31】內地股市早段低開

內地股市今早低開，上證最新報2720點，低開14點或0.5%，深成低開41點或0.4%，最新報9910點，滬深300指數低開19點或0.5%，創業板指數低開5點或0.25%，最新報1860點。

【09:50】滙控曾失38元

滙控（0005）跌勢加劇，曾失守38元，低見37.8元，最新報38.25元，跌4.3%。

【09:42】港股跌勢擴大至逾300點

港股跌勢擴大，最新報22770點，跌315點；國指最新報9318點，跌86點。

【09:36】滙控跌勢持續 險守38元

滙控（0005）昨日宣布取消派息後，股價今早上日跌勢，低見38.1元，最新報38.2元，跌4.4%；同樣宣布取消派息的渣打（2888）最新報39.1元，跌2%。【09:21】恒指低開247點

恒指低開247點或1.07%，報22838點。國指則低開138點或1.47%，報9266點。

其中，滙控﹙0005﹚續低開2.9%，報38.8元；騰訊﹙0700﹚低開1.1%，報370元；友邦﹙1299﹚跌1.86%，報68.4元。

【08:40】日股挫逾百點

日經225指數跌幅擴大，現挫130點或0.72%，報17934點。

【08:05】日股低開

日經225指數今日低開0.75%，現報18025點，跌39點或0.22%。

高盛料美次季GDP大倒退

美國的冠狀病毒確診超20萬例，市場擔心疫情蔓延造成的封鎖隔離與經濟停滯時間可能比預期更長。投行高盛3月31日進一步大幅下調美國第二季經濟預估，預測美國第二季度的國內生產總值（GDP）將按月下降34%，並預計到2020年年中失業率將升至15%。

隔晚美股收跌，道指跌973.65點，或4.44%，報20943.51點；納指跌339.52點，或4.41%，報7360.58點；標普500指數跌114.09點，或4.41%，報2470.50點。