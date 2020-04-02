【持續更新】滙豐控股未止跌　股價曾穿38元　累恒指失23000點

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國引起的死亡數字持續上升，加上經濟數據遜色，增添投資者的憂慮，道指瀉近千點。另一邊廂，恒指低開247點。

市場氣氛再次轉淡，投資者關注反彈浪是否已完結。《香港01》今日﹙2日﹚繼續關注大市走向。

【09:31】內地股市早段低開

內地股市今早低開，上證最新報2720點，低開14點或0.5%，深成低開41點或0.4%，最新報9910點，滬深300指數低開19點或0.5%，創業板指數低開5點或0.25%，最新報1860點。

【10:12】中銀航空曾挫逾5%

特朗普指，政府正考慮停飛前往國內新冠肺炎疫情最嚴重地區的航班，此舉勢進一步打擊航空業。中銀航空租賃（2588）今早股價受壓，一度瀉逾半成，現報46.95元，跌2.4%。

【09:50】滙控曾失38元

滙控（0005）跌勢加劇，曾失守38元，低見37.8元，最新報38.25元，跌4.3%。

【09:42】港股跌勢擴大至逾300點

港股跌勢擴大，最新報22770點，跌315點；國指最新報9318點，跌86點。

【09:36】滙控跌勢持續 險守38元

滙控（0005）昨日宣布取消派息後，股價今早上日跌勢，低見38.1元，最新報38.2元，跌4.4%；同樣宣布取消派息的渣打（2888）最新報39.1元，跌2%。【09:21】恒指低開247點

恒指低開247點或1.07%，報22838點。國指則低開138點或1.47%，報9266點。

其中，滙控﹙0005﹚續低開2.9%，報38.8元；騰訊﹙0700﹚低開1.1%，報370元；友邦﹙1299﹚跌1.86%，報68.4元。

【08:40】日股挫逾百點

日經225指數跌幅擴大，現挫130點或0.72%，報17934點。

【08:05】日股低開

日經225指數今日低開0.75%，現報18025點，跌39點或0.22%。

高盛料美次季GDP大倒退

美國的冠狀病毒確診超20萬例，市場擔心疫情蔓延造成的封鎖隔離與經濟停滯時間可能比預期更長。投行高盛3月31日進一步大幅下調美國第二季經濟預估，預測美國第二季度的國內生產總值（GDP）將按月下降34%，並預計到2020年年中失業率將升至15%。

隔晚美股收跌，道指跌973.65點，或4.44%，報20943.51點；納指跌339.52點，或4.41%，報7360.58點；標普500指數跌114.09點，或4.41%，報2470.50點。