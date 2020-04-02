【新冠肺炎】3月外資拋售逾千億美元美債

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）導致金融市場震盪的3月，有數據顯示外國投資者拋售逾千億（美元‧下同）美國國債，創下歷史最大單月拋售規模。這加劇了美國國債市場的波動性，並最終促使美聯儲出手干預。

據中國互聯網媒體華爾街見聞消息稱，截至3月25日的一周，美聯儲代理外國賬戶持有的美國國債減少580億元，降幅達1.7%，為6年來的最高水平。外國賬戶美債周平均持有量則下跌至2.891萬億元，為2017年4月以來最低。

而在市場動盪的3月，外國投資者在美聯儲賬戶中託管的美國國債減少了1,090億元。外資拋售美國國債的行為使得華爾街一級交易商手中的美國國債大幅增加。

數據顯示，由於外國投資者向交易商出售美債頭寸，華爾街一級交易商手中的美國國債從2月初的1,930億元激增至3月18日的2,720億元。

聯儲局出新招紓緩市場資金緊絀

這迫使美聯儲最終於3月31日啟動與外國央行的臨時回購協議安排（FIMA Repo Facility）。

根據規則，FIMA回購工具將允許外國央行通過美聯儲公開市場賬戶系統出售美國國債，並同意在回購協議到期時回購，從而暫時籌集美元。

此舉旨在降低了外國央行直接向流動性不足的市場出售美國國債的必要性，避免美國國債市場陷入混亂。