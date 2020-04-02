【持續更新】「中國星巴克」瑞幸咖啡揭造假數挫近八成　六度熔斷

美股期貨市場明顯反彈。中港股市造好，歐洲主要股市亦跟隨高開，美股早段由跌轉升，其中瑞幸咖啡自爆造假數，涉約22億元人民幣，股價曾大瀉八成，並六度觸發熔斷。

【00:01】美股中午表現普遍造好

美股在中午時段普遍升超過1.6%，道指報21278.01點，升334.50點，升幅1.60%；納指報7478.06點，升117.48點，升幅1.60%；標普500指數報2515.94點，升45.44點，升幅1.84%

【22:44】國際油價反彈 道指升逾2%

美國WTI原油期貨升28%，報26.08元，布倫特原油期貨升32%，報32.84元

美股升幅擴大，道指升448點或2.14%，報21391點，納指升108點或1.48%，報7467點，標指升45點或1.92%，報2519點。

【22:22】瑞幸咖啡觸發第六次熔斷

瑞幸咖啡觸發第六次熔斷，最新跌69.92%，報7.88美元。

據美國證交會最新規定，若個股交易價格在5分鐘內漲跌幅超過10%，則需暫停交易，該股交易價格在15秒鐘內仍未回到規定的價格波動區間內，將暫停交易5分鐘，觸發熔斷機制。

美股轉升，道指升150點或0.72%，報21081點，納指升41點或0.57%，報7402點，標指升18點或0.75%，報2488點。

【22:05】瑞幸涉造假數 四度暫停交易

瑞幸咖啡在調查委員會自爆造假數，發現公司自去年第二季起，偽造交易價值約22億元人民幣。翻查資料，瑞幸咖啡於去年第三季營業額為15.42億元人民幣，即偽造數據已超過單季度的營業額。股價開市瀉約81.2%後，四次觸發熔斷機制，低見4.9美元，最新挫63.4%，報9.63美元。

瑞幸咖啡一直被質疑財務數據的真實性，美國多間律師樓對瑞幸咖啡提起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法，並表示於去年11月13日至今年1月31日間，購買過其股票的投資者，如希望追回損失，可與律師行聯繫。

沽空機構渾水研究曾於今年2月指出，瑞幸咖啡誇大銷售數字，把去年第三和第四季每店每日的銷量至少分別誇大69%和88%，去年第三季的廣告支出亦誇大150%以上。

【21:37】瑞幸早段跌近8成 觸及熔斷機制

涉賬目造假的瑞幸咖啡，早段跌81.2%，低見4.9美元，最新報5.62美元，跌78.4%，觸發熔斷機制。

【21:32】道指早段跌逾百點

美國股市延續上日跌勢，道指早段跌138點或0.7%，最新報20805點，標普指數最新報2460點，跌10點或0.4%，納指最新報7326點，跌34點或0.5%。

【21:22】美元重上100關

美元回勇，美元指數現報100.119，重上100大關。

【21:18】美匯指數曾觸及100大關

美匯指數上升，曾高見100，升0.49%，創本周新高。歐元兌美元跌0.87%，最新報1.0869，澳元兌美元最新跌0.81%，報0.6022，英鎊兌美元最新升0.11%，報1.2385，美元兌日圓跌0.04%，最新報107.1300。

【21:17】道指期貨跌近200點

美股三大指數期貨由升轉跌，道指期貨最新報20550點，跌189點或0.9%，標普期貨最新報2430點，跌18點或0.7%，納指期貨最新報7390點，跌48點或0.6%，最新報7390點。

【21:12】港股夜期低水逾300點

港股夜市期貨偏軟，4月期指夜市最新報22958點，跌311點或1.34%，低水322點，暫錄14,024張成交。

【20:52】道指期貨倒跌

美國新申領失業救濟人數破歷來紀錄，曾拖累美國三大指數期貨由升轉跌，道指期貨最新報20841點，升101點或0.5%，標普期貨最新報2461點，升14點或0.6%，納指期貨最新報7459點，升21點或0.3%。

【20:51】瑞幸咖排盤前暴瀉

在美上市的瑞幸咖排盤前暴瀉，現報4.02美元，大瀉84.66%。

據報，瑞幸咖啡已向監管提交文件，指出在審計截至2019年12月31日的年報發現問題，包括年內第二季度至四季度期間虛增了22億元人民幣交易額，相關的費用和支出也相應虛增。公司董事會已成立了一個特別調查委員會。

【20:42】道指期貨收窄至130點

新申領失業救濟數據公布後，道指期貨升幅大為收窄，最新報20870點，升130點或0.6%，標普期貨最新報2464點，升17點或0.7%，納指期貨升44點或0.6%，最新報7482點。

【20:36】美上周新申領失業救濟逾660萬人

新冠肺炎在美國大爆發，導致經濟陷入停擺，失業人數激增。當地勞工部宣布，截至上月28日的一周，新申領失業救濟人數達到664.8萬人，再創歷來新高，較對上一周的328萬人增加逾倍。

【20:16】傳中國增石油儲備 油價彈1成

有傳中國政府增加石油儲備，受到有關消息刺激，紐約期油及布蘭特期油均反彈逾1成，娌紉期油最新報22.47美元，布蘭特期油最新報27.35美元。

【20:06】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨均上揚，道指期貨升419點或2%，最新報21159點，標普期貨升48點或2%，最新報2495點，納指期貨升126點或1.7%，最新報7564點。

【20:03】西班牙股市疲弱跌0.4%

歐洲股市反彈，英國富時指數最新報5488點，升34點或0.63%，德國DAX指數最新報9575點，升30點或0.3%，法國CAC指數最新報4241點，升34點或0.8%，意大利MIB指數最新報16764點，升220點或1.3%，西班牙IBEX指數跌25點或0.4%，最新報6554點。

【17:17】恒指夜期低開28點

港股收市後，美股期貨升幅未見擴大。恒指夜期開報23241點，低開28點，低水39點。最新跌53點至23216點。

【15:03】歐股普遍向上

歐洲主要股指開盤普漲，歐洲斯托克50指數最新升0.6%；德國DAX指數漲0.5%，英國富時100指數漲0.7%；法國CAC指數升0.7%；意大利MIB富時指數升1.4%。

美股三大指數期貨齊齊反彈，道指期貨最新升1.7%；納指期貨漲1.6%；標指期貨升1.7%。