【持續更新】美股期貨跌近200點　「中國星巴克」瑞幸盤前瀉8成

美股期貨市場明顯反彈。中港股市造好，歐洲主要股市亦跟隨高開。

【21:18】美匯指數曾觸及100大關

美匯指數上升，曾高見100，升0.49%，創本周新高。歐元兌美元跌0.87%，最新報1.0869，澳元兌美元最新跌0.81%，報0.6022，英鎊兌美元最新升0.11%，報1.2385，美元兌日圓跌0.04%，最新報107.1300。

【21:17】道指期貨跌近200點

美股三大指數期貨由升轉跌，道指期貨最新報20550點，跌189點或0.9%，標普期貨最新報2430點，跌18點或0.7%，納指期貨最新報7390點，跌48點或0.6%，最新報7390點。

【21:12】港股夜期低水逾300點

港股夜市期貨偏軟，4月期指夜市最新報22958點，跌311點或1.34%，低水322點，暫錄14,024張成交。

【20:52】道指期貨倒跌

美國新申領失業救濟人數破歷來紀錄，曾拖累美國三大指數期貨由升轉跌，道指期貨最新報20841點，升101點或0.5%，標普期貨最新報2461點，升14點或0.6%，納指期貨最新報7459點，升21點或0.3%。

【20:51】瑞幸咖排盤前暴瀉

在美上市的瑞幸咖排盤前暴瀉，現報4.02美元，大瀉84.66%。

據報，瑞幸咖啡已向監管提交文件，指出在審計截至2019年12月31日的年報發現問題，包括年內第二季度至四季度期間虛增了22億元人民幣交易額，相關的費用和支出也相應虛增。公司董事會已成立了一個特別調查委員會。

【20:42】道指期貨收窄至130點

新申領失業救濟數據公布後，道指期貨升幅大為收窄，最新報20870點，升130點或0.6%，標普期貨最新報2464點，升17點或0.7%，納指期貨升44點或0.6%，最新報7482點。

【20:36】美上周新申領失業救濟逾660萬人

新冠肺炎在美國大爆發，導致經濟陷入停擺，失業人數激增。當地勞工部宣布，截至上月28日的一周，新申領失業救濟人數達到664.8萬人，再創歷來新高，較對上一周的328萬人增加逾倍。

【20:16】傳中國增石油儲備 油價彈1成

有傳中國政府增加石油儲備，受到有關消息刺激，紐約期油及布蘭特期油均反彈逾1成，娌紉期油最新報22.47美元，布蘭特期油最新報27.35美元。

【20:06】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨均上揚，道指期貨升419點或2%，最新報21159點，標普期貨升48點或2%，最新報2495點，納指期貨升126點或1.7%，最新報7564點。

【20:03】西班牙股市疲弱跌0.4%

歐洲股市反彈，英國富時指數最新報5488點，升34點或0.63%，德國DAX指數最新報9575點，升30點或0.3%，法國CAC指數最新報4241點，升34點或0.8%，意大利MIB指數最新報16764點，升220點或1.3%，西班牙IBEX指數跌25點或0.4%，最新報6554點。

【17:17】恒指夜期低開28點

港股收市後，美股期貨升幅未見擴大。恒指夜期開報23241點，低開28點，低水39點。最新跌53點至23216點。

【15:03】歐股普遍向上

歐洲主要股指開盤普漲，歐洲斯托克50指數最新升0.6%；德國DAX指數漲0.5%，英國富時100指數漲0.7%；法國CAC指數升0.7%；意大利MIB富時指數升1.4%。

美股三大指數期貨齊齊反彈，道指期貨最新升1.7%；納指期貨漲1.6%；標指期貨升1.7%。