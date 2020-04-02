「中國星巴克」瑞幸咖啡涉造假數22億人幣　股價瀉八成觸6度熔斷

曾揚言要超越Starbucks的中國品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee），最新在調查委員會自爆「造假數」，發現公司自去年第二季起，偽造約22億元人民幣銷售額，以及相關費用及支出。股價開市瀉約81.2%，六次觸發熔斷機制，低見4.9美元，最新挫69.7%，報7.92美元。

翻查資料，瑞幸咖啡於去年第三季營業額為15.42億元人民幣，按年增長5.41倍，即偽造數據已超過單季度的營業額。公司淨利潤則持續虧損達5.3億元人民幣，截至去年9月30日，瑞幸在中國內地設3,680間分店，短短一年開2,491間分店，即平均每天新開7間店，並揚言年底目標要開至4,500間。

瑞幸咖啡回應指，公司正在評估不當行為對其財務報表的整體影響，因此投資者不應再依賴公司以前的財務報表及第三季財報。

瑞幸咖啡一直被質疑財務數據的真實性，美國多間律師樓對瑞幸咖啡提起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法，並表示於去年11月13日至今年1月31日間，購買過其股票的投資者，如希望追回損失，可與律師行聯繫。

沽空機構渾水研究曾於今年2月指出，瑞幸咖啡去年第三季度起偽造財務數據，誇大每日訂單量、每筆訂單的商品數及每件商品售價，從而製造分店盈利的假象，而去年第三和第四季每店每日銷量至少分別誇大69%和88%，第三季的廣告支出亦誇大150%以上。