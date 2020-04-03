瑞幸咖啡財務造假　渾水1月底已預警　巨額索賠如何計數？

從全球最快IPO公司，到財務造假、股價暴跌，瑞幸還能幸運多久？

綜合媒體4月3日報道，4月2日，在美國上市的中國企業瑞幸咖啡開盤暴跌81.6%，盤中數度「熔斷」暫停交易。 截至美股收盤，該股已從4月1日收盤價26.2美元跌至僅約7美元。

4月2日晚間，瑞幸咖啡公告承認，2019年第二季度到第四季度期間存在偽造交易行為，涉及銷售額大約22億元人民幣（1元人民幣約合0.141美元）。瑞幸咖啡宣布，公司董事會已成立特別委員會，負責對2019年財年財報審計期間的問題展開調查。

瑞幸財務造假，多家研究機構因曾力挺瑞幸而陷入被動。（Reuters）

面臨鉅額索賠

4月2日晚，上海漢聯律師所合夥人宋一欣接受《證券時報》採訪時表示，在美國，發起集團訴訟過程是，發現造假後，律師開始徵集，然後起訴，讓法院選擇第一原告，這一原告代表所有受害者（除非自己表示不參加），受害者只需合乎法院設定條件及時段即可。

至於具體索賠額，宋一欣表示，美國法律對類似案件的索賠額一般這樣計算，即設定一個時段，當中的最高價，以及事發後最低價，得出價差，再乘以股份數量，即是這家公司可能面臨的投資者索賠額。若以2020年以來至今作為時間段計算，期間瑞幸咖啡2020年1月7日曾觸及年內最高價51.38美元/股，事發後最低價為2020年4月2日晚觸及的4.9美元/股，由此可粗略計算出一旦面臨集體訴訟，瑞幸咖啡將面臨總計約112億美元（折合人民幣754億元人民幣）的索賠。

做空機構提前預警

2020年1月31日，做空機構渾水公司（Muddy Waters Research）在社交平台推特（Twitter）上發佈了一份89頁的沽空報告，並稱其來自匿名作者，報告作者有11,260小時的門店流量視頻等證據為證，認為瑞幸咖啡在2019年第三季度和第四季度，每店每日的銷量至少誇大了69%和88%。

渾水公司對該匿名報告的可信度表示支持，並在1月31日對外發布。