【持續更新】恒指收復23200點　全日跌43點　成交不足800億元

美國首次申領失業救濟人數連續兩周破紀錄，達到664.8萬，但市場憧憬沙特及俄羅斯達成減產協議，國際油價報復性反彈，道指反覆收升469點。不過，港股低開207點。

市場好壞消息角力，亞股今日﹙3日﹚如何反應？《香港01》全程緊貼市況。

【16:12】恒指跌43點

恒指收市報23236點，跌43點；國指最新報9491點，跌36點，成交額為799億元。

滙控（0005）仍未止跌，低見37.6元，收市報37.9元，跌2.6%；渣打（2888）曾低見38.3元，收市報38.35元，跌3.9%。

科股亦低收，騰訊（0700）跌0.9%，收市報376.4元，阿里（9988）跌1.2%，收市報183.7元，美團（3690）收市報92.85元，跌1.2%，小米（1810）跌1.2%，收市報10.26元。

中資電訊股逆市上揚，聯通（0762）升5.9%，收市報4.84元，中移動（0941）升2.6%，收市報60.65元，中電信（0728）升5%，收市報2.51元。

基建及公用股亦獲投資者追捧，長建（1038）升4.5%，收市報42.25元，中電（0002）升4.2%，收市報75元，港鐵（0066）升3.4%，收市報41.3元。

【15:17】內地股市低收 上證跌0.6%

內地股市低收，上證收市報2763點，跌17點或0.6%，深成收市報10110點，跌69點或0.7%，滬深300收市報3713點，跌21點或0.6%，創業板指數收市報1906點，跌10點或0.5%。

【14:25】日股低收4點

日本股市低收，收市報17815點，跌4點，南韓KOSPI指數收市報1726點，升2點，泰國SET指數最新報1134點，跌4點，澳洲ASX 200指9最新報5067點，跌86點。

【13:22】道指期貨跌幅擴大

美國三大指數期貨皆下跌，道指期貨跌幅更擴大至逾300點，最新報20932點，跌341點或1.6%，標普期貨最新報2476點，跌40點或1.6%，納指貨期最新報7519點，跌107點或1.4%。

恒指午後跌幅擴大至206點，最新報23073點；國指跌79點，最新報9447點。

【12:03】恒指半日跌138點

港股半日低收，恒指跌138點，中午收市報23141點；國指最新報9477點，跌49點，成交額為428.9億元。

重磅股滙控（0005）仍未有起色，中午收市報37.9元，跌2.6%，同為英資銀行的渣打（2888）曾低見38.3元，中午收市報38.65元，跌3.1%。

其他銀行股方斫，東亞（0023）升0.3%，中午收市報15.98元，中銀（2388）升3.8%，中午收市報23.05元，恒生（0011）升2.2%，中午收市報133.9元。

科技股回軟，騰訊（0700）跌1.4%，中午收市報374.4元，阿里（9988）中午收市報183.6元，跌1.3%，美團（3690）跌1.1%，中午收市報92.95元，小米（1810）升1%，中午收市報10.28元。

中資電訊股逆市上揚，聯通（0762）升6.1%，中午收市報4.85元，中移動（0941）升2.2%，中午收市報60.4元，中電信（0728）升4.6%，中午收市報2.5元。

【11:47】恒指跌逾140點

恒指最新報23135點，跌144點，國指最新報9470點，跌56點。滙控（0005）最新報37.9元，跌2.6%。

【11:45】上證半日跌9點

內地股市未見有起色，上證半日跌9點或0.3%，中午收市報2771點，深成半日跌10138點，跌40點或0.4%，滬深300指數中午收市報3724點，跌10點或0.3%，創業板指數中午收市報1911點，跌6點或0.3%。

【10:55】滙控仍在尋底

滙控（0005）股價仍向下，曾失守38元，低見37.95元，跌2.2%，最新報38.05元。

恒指仍錄得逾百點跌幅，最新報23157點，跌122點；國指最新報9487點，跌39點。

【10:52】油價於亞洲交易時段下跌

經過周四的大反彈後，油價於亞洲交易時段回落，紐約期油每桶最新報24.27美元，跌4.2%，布蘭特期油最新報29.16美元，跌2.6%。

【10:23】神州租車大瀉54%後停牌

神州租車（0699）今早10時14分停牌，停牌前報1.96元，跌54.4%。

【09:38】 神州租車急瀉三成

神州租車﹙0699﹚股價跳水，跌幅擴大至30%，報3.01元。據內媒引述，該公司亦為自爆業績造假的瑞幸咖啡股系公司。

港股跌勢收窄，恒指最新報23121點，跌159點；國指最新報9477點，跌49點。

【09:37】日股早段揚逾百點 韓股澳洲股市上揚

亞太區股市今早普遍上揚，日本股市最新報17928點，升109點，南韓KOSPI指數最新報1732點，升7點，澳洲ASX 200指數最新報5167點，升13點。

【09:33】港視3月商品交易額破頂 早段升近4%

港視（1137）公布3月商品交易額創新高，今早高開，最新報5.09元，升3.7%。

【09:28】內地股市長假期前低開

內地股市在清明節長假期前低開，上證低開7點或0.3%，最新報2773點，深成最新報10155點，跌23點或0.23%，滬深300指數最新報3721點，跌13點或0.14%，創業板指數最新報1912點，跌4點或0.2%。

【09:23】港股低開207點 中海油逆市升近1%

恒指開市報23072點，跌207點（0.89%）；國企指數報9438點，跌87點（0.92%）。

其中，騰訊（0700）跌2%，報372元；阿里巴巴（9988）跌1.3%，報183.5元；滙豐控股（0005）跌2.3%，報38元；港交所（0388）跌1%，報232.6元。

國際油價報復性反彈，「三桶油」上日抽升後，今早個別發展，中石油（0857）跌0.65%，報3.04元；中石化（0386）升0.24%，報4.07元；中海油（0883）亦升0.81%至8.7元。

【08:37】日股維持升勢

日經225指數現升222點或1.25%，報18040點。

【08:11】日股升逾200點

日經225指數早段造好，現升207點或1.16%，報18025點。

隔晚美股表現反覆

美股三大指數在下午表現反覆，更曾跌穿上個交易日的收市價，不過之後傳出沙特與俄羅斯或達成減產石油的消息，刺激股市回升。道指收市報21413.44點，升469.93點，升幅2.24%；納指報7487.31點，升126.73點，升幅1.72%；標普500指數升56.4點或2.28%，報2526.90點。

至於捲入造假數的瑞幸咖啡，收市報6.40美元，跌19.80美元，跌幅75.57%。

另一邊廂，投資者憧憬沙特阿拉伯及俄羅斯達成減產協議，避免供求過剩。受石油價格戰可休戰消息刺激，國際油價創單日最大升幅，紐約原油期貨價格收市報每桶25.32美元，升幅24.67%；倫敦布蘭特期油收市報29.94美元，急升21%。