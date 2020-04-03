【持續更新】港股低開207點　中海油逆市升近1%　日股掦逾200點

美國首次申領失業救濟人數連續兩周破紀錄，達到664.8萬，但市場憧憬沙特及俄羅斯達成減產協議，國際油價報復性反彈，道指反覆收升469點。不過，港股低開207點。

市場好壞消息角力，亞股今日﹙3日﹚如何反應？《香港01》全程緊貼市況。

【09:23】港股低開207點 中海油逆市升近1%

恒指開市報23072點，跌207點（0.89%）；國企指數報9438點，跌87點（0.92%）。

其中，騰訊（0700）跌2%，報372元；阿里巴巴（9988）跌1.3%，報183.5元；滙豐控股（0005）跌2.3%，報38元；港交所（0388）跌1%，報232.6元。

國際油價報復性反彈，「三桶油」上日抽升後，今早個別發展，中石油（0857）跌0.65%，報3.04元；中石化（0386）升0.24%，報4.07元；中海油（0883）亦升0.81%至8.7元。

【08:37】日股維持升勢

日經225指數現升222點或1.25%，報18040點。

【08:11】日股升逾200點

日經225指數早段造好，現升207點或1.16%，報18025點。

隔晚美股表現反覆

美股三大指數在下午表現反覆，更曾跌穿上個交易日的收市價，不過之後傳出沙特與俄羅斯或達成減產石油的消息，刺激股市回升。道指收市報21413.44點，升469.93點，升幅2.24%；納指報7487.31點，升126.73點，升幅1.72%；標普500指數升56.4點或2.28%，報2526.90點。

至於捲入造假數的瑞幸咖啡，收市報6.40美元，跌19.80美元，跌幅75.57%。

另一邊廂，投資者憧憬沙特阿拉伯及俄羅斯達成減產協議，避免供求過剩。受石油價格戰可休戰消息刺激，國際油價創單日最大升幅，紐約原油期貨價格收市報每桶25.32美元，升幅24.67%；倫敦布蘭特期油收市報29.94美元，急升21%。