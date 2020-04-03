【新冠肺炎】3月財新中國服務業PMI彈升　仍低於榮枯線

新冠肺炎（COVID-19）疫情對服務業的衝擊仍在繼續。據中國財新網4月3日報道，3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為43，雖較2月回升16.5個百分點，但仍處於收縮區間，為2005年11月調查開展以來的次低值，顯示服務業產出繼續下滑，下行速度放緩。

此前公布的3月財新中國製造業PMI回升9.8個百分點至50.1，兩大行業PMI雙雙回升，帶動3月財新中國綜合PMI為46.7，大幅回升19.2個百分點。

這一走勢與中國統計局PMI一致。統計局公布的3月服務業商務活動指數為51.8，回升21.7個百分點；綜合PMI回升24.1個百分點至53。

綜合來看，中國服務業內外需繼續萎縮。3月服務業新訂單指數、新出口訂單指數雖然較2月曆史低點顯著反彈，但仍處於歷史次低值。製造業新訂單指數也在收縮區間內出現回升。新訂單和綜合新出口訂單總量均在收縮區間內出現回升。

新冠肺炎對服務業造成極為沉重的打擊。圖為北京最著名的商業景點之一----南鑼鼓巷的商鋪均關門閉客。（新華社）

服務業企業連續兩個月減少用工，3月用工降幅較2月擴大。據受訪企業反映，部分原因是員工自願離職，企業也考慮到前景風險，採取壓縮成本的措施。製造業就業指數在收縮區間明顯回升。綜合來看，兩大行業整體用工數量連續第三個月下降，但降幅較2月收窄。

需求不足，導致服務業企業積壓業務量重現下降，降幅創2015年10月以來最高。製造業積壓業務量則大幅上升，帶動綜合積壓業務量進一步上升。

2月大幅下降後，3月服務業投入品價格温和回升。這主要是因為加班費支出增加，以及企業需要為員工購置防疫裝備。製造業原材料購進價格則重返收縮區間，但降幅輕微。二者綜合，綜合投入成本恢復上升。

為提振銷售，服務業企業繼續下調收費價格；製造商也普遍下調產品售價，導致綜合產出價格創下2016年以來最顯著降幅。