【持續更新】美國3月份非農職位減少70萬份　道指轉跌為升

亞太區股市今早反覆偏軟，歐洲股市早段亦承接亞洲股市弱勢，三大指數早段均向下。《香港01》追縱歐美股市表現。

【21:43】美股倒升 道指最新報21436點

美股倒升，道指最新報21436點，升22點，標普最新報2538點，升11點，納指最新報7516點，升29點。

【21:34】瑞幸早段反彈

自曝財務造假的瑞幸咖啡，昨日跌近八成，最新升5%，報6.77美元。

【21:31】美國三大指數早段下挫

美國三大指數開市下跌，道指最新報21285點，跌127點或0.6%，標普最新報2517點，跌13點或0.5%，納指跌14點或0.2%，最新報7472點。

【21:17】歐洲三大指數跌幅收窄

英國富時指數最新報5432點，跌48點或0.9%，德國DAX指數最新報9567點，跌3點或0.03%，法國CAC指數最新報4182點，跌39點或0.9%，意大利MIB指數最新報16636點，跌197點或1.2%，西班牙IBEX指數最新報6609點，升36點或0.6%。

【20:48】美國三大指數續下跌

美國三大指數期貨持續下跌，道指期貨最新報21161點，跌112點或0.5%，標普期貨最新報2502點，點10點或0.4%，納指期貨跌33點或0.4%，最新報7594點。

【20:44】美國3月非農職位減70萬份

美國勞工部公布3月新增非農業職位數目，減少70.1萬份，為自2010年9月以來首次減少非農業職位，失業率攀升至4.4%；有關數據遠遜於市場人士預期。

【20:23】布蘭特期油升逾12%

布蘭特原油期貨日內升幅擴大至逾12%，WTI原油期貨升逾7%。

【17:46】瑞幸盤前跌幅收窄

瑞幸咖啡在盤前跌幅收窄至13.3%。

【17:43】美匯指數上揚 歐元兌美元失守1.08

美匯指數續上揚，最新報100.65，升0.47%，美元兌各主要貨幣均上揚，歐元兌美元失定1.08，最新報1.0798，跌0.55%，英鎊兌美元跌0.93%，最新報1.2281，美元兌日圓最新報108.4，升0.45%，澳元兌美元跌穿0.6，最新報0.5983，跌1.29%，美元兌加元最新報1.4197，升0.42%，美元兌瑞士法郎升0.29%，最新報0.9768。

【17:39】意大利股市跌近300點

歐洲股市持續下跌，英國富時指數最新報5407點，跌73點或1.3%，德國DAX指數最新報9491點，跌79點或0.8%，法國CAC指數最新報4162點，跌59點或1.4%，意大利MIB指數最新報16545點，跌288點或1.7%，西班牙IBEX指數最新報6544點，跌29點或0.5%。

【17:35】道指期貨挫逾300點

美國三大指數期貨仍下跌，道指期貨跌逾300點，失守21000點，最新報20950點，跌322點或1.5%，標普期貨跌37點或1.5%，最新報2479點，納指期貨最新報7518點，跌109點或11.4%。

【16:03】瑞幸盤前再急瀉

業績造假的瑞幸咖啡，繼昨日暴瀉後，今日盤前再下瀉，現跌18.75%至5.2美元。

【15:44】道指期貨跌近180點

美國三大指數期貨維持跌勢，道指期貨曾失21000點，最新跌178點或0.8%，報21094點，標普期貨最新報2497點，跌19點或0.8%，納指期貨最新報7566點，跌61點或0.8%。

【15:39】富時險守5400點

歐洲股市早段下跌，英國富時指數最新報5403點，點76點或1.4%，德國DAX指數最新報9472點，跌98點或1%，法國CAC指數最新報4171點，跌50點或1.2%，意大利MIB指數最新報16535點，跌294點或1.8%，西班牙IBEX指數最新報6515點，跌58點或0.9%。