【持續更新】道指期貨跌穿21000點　瑞幸盤前曾瀉近2成

亞太區股市今早反覆偏軟，歐洲股市早段亦承接亞洲股市弱勢，三大指數早段均向下。《香港01》追縱歐美股市表現。

【17:46】瑞幸盤前跌幅收窄

瑞幸咖啡在盤前跌幅收窄至13.3%。

【17:43】美匯指數上揚 歐元兌美元失守1.08

美匯指數續上揚，最新報100.65，升0.47%，美元兌各主要貨幣均上揚，歐元兌美元失定1.08，最新報1.0798，跌0.55%，英鎊兌美元跌0.93%，最新報1.2281，美元兌日圓最新報108.4，升0.45%，澳元兌美元跌穿0.6，最新報0.5983，跌1.29%，美元兌加元最新報1.4197，升0.42%，美元兌瑞士法郎升0.29%，最新報0.9768。

【17:39】意大利股市跌近300點

歐洲股市持續下跌，英國富時指數最新報5407點，跌73點或1.3%，德國DAX指數最新報9491點，跌79點或0.8%，法國CAC指數最新報4162點，跌59點或1.4%，意大利MIB指數最新報16545點，跌288點或1.7%，西班牙IBEX指數最新報6544點，跌29點或0.5%。

【17:35】道指期貨挫逾300點

美國三大指數期貨仍下跌，道指期貨跌逾300點，失守21000點，最新報20950點，跌322點或1.5%，標普期貨跌37點或1.5%，最新報2479點，納指期貨最新報7518點，跌109點或11.4%。

【16:03】瑞幸盤前再急瀉

業績造假的瑞幸咖啡，繼昨日暴瀉後，今日盤前再下瀉，現跌18.75%至5.2美元。

【15:44】道指期貨跌近180點

美國三大指數期貨維持跌勢，道指期貨曾失21000點，最新跌178點或0.8%，報21094點，標普期貨最新報2497點，跌19點或0.8%，納指期貨最新報7566點，跌61點或0.8%。

【15:39】富時險守5400點

歐洲股市早段下跌，英國富時指數最新報5403點，點76點或1.4%，德國DAX指數最新報9472點，跌98點或1%，法國CAC指數最新報4171點，跌50點或1.2%，意大利MIB指數最新報16535點，跌294點或1.8%，西班牙IBEX指數最新報6515點，跌58點或0.9%。