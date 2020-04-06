【持續更新】滙豐控股反彈2.8%　恒指升逾500點　曾收復23800點

亞股周一﹙6日﹚開市普遍造好，惟大市是否回穩仍有望觀察。《香港01》繼續全程緊貼市況。

【16:26】港股全日升513點

港股在午後升幅明顯擴大，曾高見23832點升596點，收市報23749點，升513點；國指最新報9652點，升161點，成交額為868億元。

滙控（0005）今日一洗頹風，全日升2.8%，收市報38.95元，渣打（2888）升幅更達4.3%，收市報40元。

隨著俄羅斯主權財富基金行政妥總裁表示，俄國快將與沙特阿拉伯達成協議，油價跌幅明顯收窄，刺激油股上揚，中海油（0883）升3.9%，收市報8.89元，中石油（0857）升3.1%，收市報2.98元，中石化（0386）升2%，收市報4.01元。

公用股今日普遍上揚，中電（0002）升4.1%，收市報78.1元，煤氣（0003）升4.7%，中午收市報13.68元，電能（0006）升4.2%，收市報49.25元。

中資電訊股彈升，聯通（0762）升6.2%，中午收市報5.14元，中移動（0941）升2.2%，收市報62元。

【15:45】俄國主權基金CEO稱快與沙特達成協議 油價反彈

油價反彈，俄羅斯主權基金RDIF Kirill Dmitriev指出，快將與沙特阿拉伯達成協議。消息公布後油價跌幅明顯收窄，紐約期油每桶最新報27.92美元，跌1.5%；布蘭特期油每桶最新報33.64美元，升1.4%。

《CNBC》引述消息人士指出，OPEC+會議有機會推延至本周四（9日）舉行；報道又引述Kirill Dmitriev指出，俄方正與美國政府商討，推動美國生產商可以削減生產。

【14:55】 日股大升逾4%

美股期貨大升，亞股造好。日經平均指數收報18576點，升756點或4.24%。

【14:47】日股全日升756點

日本股市勁升756點，收市報18576點，南韓KOSPI指數收市報1791點，升66點或3.9%，澳洲ASX指數收市報5286點，升219點或4.3%，台灣加權指數收市報9818點，升155點或1.6%。

港股午後升幅更擴大至逾500點，恒指最新報23728點，升492點；國指最新報9647點，升156點。

【13:54】道指期貨升幅擴大至逾800點

美國三大指數升幅擴大，道指期貨最新報21817點，升860點或4.1%，標普期貨最新報2584點，升102點或4.1%，納指期貨升314點或4.2%，最新報7836點。

【13:43】亞太區股市升幅擴大

亞太區股市升幅擴大，日本升687點或3.9%，最新報18508點，澳洲ASX 200指數最新報5289點，升222點或4.4%，台灣加權指數最新報9780點，升117點或1.2%，南韓KOSPI指數最新報1780點，升54點或3.2%。

恒指最新報23708點，升472點，國指升146點，最新報9637點。

【12:12】恒指半日升257點

恒指半日升257點，中午收市報23493點；國指中午收市報9554點，升63點，成交額為429.7億元。

結束連跌7日的滙控（0005），今早成為大市上升動力，中午收市報38.75元，升2.2%，同為英資銀行的渣打（2888）升幅更達3.1%，中午收市報39.55元。

其他銀行股方面，中銀（2388）升1.3%，中午收市報23.2元，恒生（0011）升1.5%，中午收市報136.2元，東亞（0023）升1.3%，中午收市報16.2元。

科技股亦上揚，騰訊（0700）升0.7%，中午收市報379.2元，阿里（9988）升1.8%，中午收市報187元，美團（3690）升1.7%，中午收市報94.4元。

地產股普遍上揚，新地（0016）及恒地（0012）均升逾2%。此外長和（0001）升4.2%，中午收市報54.7元。

【11:38】美三大指升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨最新報21663點，升706點或3.4%，標普期貨最新報2568點，升86點或3.5%，納指期貨升272點或3.6%，最新報7795點。

恒指最新報23488點，升252點；國指最新報9551點，升60點。

【10:47】數碼通曾飆逾6%

數碼通﹙0315﹚上周獲瑞信上調評級至跑贏大市，股價繼續反彈，今日高見5.19元，升逾6%。該股現升4.9%，報5.11元。

【10:47】數碼通曾飆逾6%

數碼通﹙0315﹚上周獲瑞信上調評級至跑贏大市，股價繼續反彈，今日高見5.19元，升逾6%。該股現升4.9%，報5.11元。

【10:45】美國三大指數期貨升約3%

美國三大指數期貨均錄得約3%升幅，道指期貨升625點或3%，最新報21582點，標普期貨最新報2558點，升76點或3.1%，納指期貨最新報7765點，升243點或3.2%。

【10:35】港股升幅收窄

港股今早大幅高開逾300點後，升幅明顯收窄，恒指最新報23319點，升83點或0.4%；國指更倒跌，最新報9478點，跌0.1%。

【10:32】日股升近400點 韓股揚2%

亞太區股市普遍上揚，其中日本股市升近400點，最新報18217點，升397點，南韓KOSPI指數最新報1759點，升34點或2%，澳洲ASX 200指數最新報5207點，升140點或2.7%，台灣加權指數升24點或0.3%，最新報9687點。

【09:21】恒指高開322點 滙控開市報38.6元

恒指高開322點或1.39%，報23558點。國指高開139點或1.47%，報9631點。

其中，滙控﹙0005﹚開市升0.6元或1.58%，報38.5元；騰訊﹙0700﹚高開0.96%，報380元；友邦﹙1299﹚跌1.28%，報71.1元。

【08:54】日股升近3%

日經225指數報18308點，升488點或2.74%。

【08:43】美股期貨表現俏

美國三大指數期貨升逾3%，道指期貨、納指期貨及標指期貨分別升3.12%、3.69%及3.17%。