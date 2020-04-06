【持續更新】道指期貨升幅擴大至逾700點　恒指揚逾200點

亞股周一﹙6日﹚開市普遍造好，惟大市是否回穩仍有望觀察。《香港01》繼續全程緊貼市況。

【11:38】美三大指升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨最新報21663點，升706點或3.4%，標普期貨最新報2568點，升86點或3.5%，納指期貨升272點或3.6%，最新報7795點。

恒指最新報23488點，升252點；國指最新報9551點，升60點。

【10:47】數碼通曾飆逾6%

數碼通﹙0315﹚上周獲瑞信上調評級至跑贏大市，股價繼續反彈，今日高見5.19元，升逾6%。該股現升4.9%，報5.11元。

【10:47】數碼通曾飆逾6%

數碼通﹙0315﹚上周獲瑞信上調評級至跑贏大市，股價繼續反彈，今日高見5.19元，升逾6%。該股現升4.9%，報5.11元。

【10:45】美國三大指數期貨升約3%

美國三大指數期貨均錄得約3%升幅，道指期貨升625點或3%，最新報21582點，標普期貨最新報2558點，升76點或3.1%，納指期貨最新報7765點，升243點或3.2%。

【10:35】港股升幅收窄

港股今早大幅高開逾300點後，升幅明顯收窄，恒指最新報23319點，升83點或0.4%；國指更倒跌，最新報9478點，跌0.1%。

【10:32】日股升近400點 韓股揚2%

亞太區股市普遍上揚，其中日本股市升近400點，最新報18217點，升397點，南韓KOSPI指數最新報1759點，升34點或2%，澳洲ASX 200指數最新報5207點，升140點或2.7%，台灣加權指數升24點或0.3%，最新報9687點。

【09:21】恒指高開322點 滙控開市報38.6元

恒指高開322點或1.39%，報23558點。國指高開139點或1.47%，報9631點。

其中，滙控﹙0005﹚開市升0.6元或1.58%，報38.5元；騰訊﹙0700﹚高開0.96%，報380元；友邦﹙1299﹚跌1.28%，報71.1元。

【08:54】日股升近3%

日經225指數報18308點，升488點或2.74%。

【08:43】美股期貨表現俏

美國三大指數期貨升逾3%，道指期貨、納指期貨及標指期貨分別升3.12%、3.69%及3.17%。