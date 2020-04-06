疫情帶動在家上班促進晶片需求　難成三星電子盈利動力

新冠病毒疫情令全球轉向在家工作，這股趨勢將促進筆記型電腦廠商和數據中心對三星電子記憶體晶片需求。

《路透》報道，疫情爆發削弱了消費電子產品銷售，使三星電子第一季獲利可能持平。

三星電子是全球記憶體晶片龍頭製造商，其Galaxy智能手機是蘋果公司產品的主要競爭對手。

三星電子的產品還包括家電和顯示器。該公司4月7日將公布1至3月獲利初估指引。市場普遍預料，受到新冠疫情相關的工廠停工及零售店關閉影響，其第一季獲利料持平，未來幾季也依然承壓。

市場料三星首季賺6.2萬億韓圜

根據《路孚特SmartEstimate》，三星可能預估1至3月季度營業利潤為6.2萬億韓元（約合50.5億美元），與2019年同期持平。

三星已發出預警，疫情將損害2020年的智能手機和消費電子產品的銷售，而且分析師表示，疫情長時間持續可能會使存儲晶片需求上升勢頭面臨風險。

「如果疫情持續到下半年，內存市場前景可能會變得更糟，」野村韓國研究主管CW Chung在最近的一份報告中表示。

券商Hanwha Investment & Securities估計，第一季三星智能手機的銷量料較2019年同期下降17%。（新華社）

隨着新冠病毒在全球蔓延，三星也不得不關閉了在歐洲、印度和美國的工廠和零售店，這進一步讓投資者感到不安：三星電子的股價2020年迄今已下跌15%。

分析師稱，三星的顯示器業務在連續三個季度獲利後，由於客戶需求疲弱，有可能轉為虧損。

推薦閲讀：